تخفيضات بأسعار سيارات ((جيتور)) تصل إلى 110 آلاف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة القصراوى، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيتور ، وستروين، وجاك)) فى مصر، عن الاسعار الجديدة لـ 4 طرازات من سيارات العلامة الصينية ((جيتور))؛ وهى ((X90 PLus – X70 plus – Dashing – X70)) موديل 2024، بتخفيضات تبدأ من 75 ألف جنيه، وتصل إلى 110 آلاف داخل السوق المحلى.

وخفضت الشركة طرازات ((جيتور X70)) موديل 2024 بنحو 75 و95 ألف جنيه للفئتين، لتسجل الفئة الأولى ((Comfot)) سعر 1.184 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Luxury)) بسعر 1.349 مليون جنيه.

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والسيارة ((جيتور X70)) مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، بقوة 147 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ متر، فى غضون 10 ثوان.

وتم تخفيض السيارة ((جيتور X70 بلس)) موديل 2024 داخل السوق المحلى بفئة واحدة، بنحو 90 ألف جنيه، لتسجل فئة ((Luxury)) بسعر 1.449 مليون جنيه.

والسيارة ((جيتور X70 بلس)) مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سى سى تيربو، يأتى المحرك بقدرة 156 ((حصان)) مع عزم دوران 230 نيوتن/ متر، وتأتى السيارة بنظام جر أمامى للعجلات، مع ناقل حركة DCT من 6 نقلات، مع سعة خزان وقود 57 لتراً، وشنطة خلفية سعة 438 لتراً عند طى مقاعد الصف الثالث.

وخفضت الشركة ((جيتور X90 بلس)) أيضاً فى مصر بنحو 110 آلاف جنيه، والتي تقدم بفئة واحدة فقط من التجهيزات، وهى ((Luxury)) بنحو 1.734 مليون جنيه.

والسيارة ((جيتور X90 بلس)) مزودة بمنظومة دفع قوية، مكونة من محرك رُباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، بقدرة حصانية 197 ((حصان))، مع عزم دوران 290 نيوتن/ متر، وناقل حركة من نوع DCT يأتى من 7 نقلات، ونظام جر أمامى للعجلات، وخزان وقود سعته 57 لتر، ومساحات داخلية تتسع لـ7 أفراد من خلال 7 مقاعد.

وخفض الوكيل المحلى لـ ((جيتور))، سيارات ((جيتور داشينج)) نحو 95 ألف جنيه، والتي يتم تقديمها عبر فئتين مختلفتين من التجهيزات لتسجل الفئة الأولى ((Comfot)) بسعر 1.394 مليون جنيه، والفئة الثانية هى ((Luxury)) بسعر 1.494 مليون جنيه.

وتُقدم سيارات ((جيتور داشينج)) بمحرك 4 سلندر 1500 سى سى تيربو بقدرة 156 حصان مع عزم دوران 230 نيوتن/متر، مع ناقل حركة DCT من 7 نقلات، ونظام جر أمامى للعجلات، وسرعة قصوى 180 كم/ ساعة، مع خزان وقود سعته 57 لتراً، وارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 16 سم.

وتوفر شركة ((مجموعة القصراوى)) ضماناً على سيارات ((جيتور)) يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، مع ضمان على المحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كم.