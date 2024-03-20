تخفيضات بأسعار سيارات ((جيتور)) تصل إلى 110 آلاف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مجموعة القصراوى، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيتور ، وستروين، وجاك)) فى مصر، عن الاسعار الجديدة لـ 4 طرازات من سيارات العلامة الصينية ((جيتور))؛ وهى ((X90 PLus – X70 plus – Dashing – X70)) موديل 2024، بتخفيضات تبدأ من 75 ألف جنيه، وتصل إلى 110 آلاف داخل السوق المحلى.
وخفضت الشركة طرازات ((جيتور X70)) موديل 2024 بنحو 75 و95 ألف جنيه للفئتين، لتسجل الفئة الأولى ((Comfot)) سعر 1.184 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Luxury)) بسعر 1.349 مليون جنيه.
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والسيارة ((جيتور X70)) مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، بقوة 147 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ متر، فى غضون 10 ثوان.
وتم تخفيض السيارة ((جيتور X70 بلس)) موديل 2024 داخل السوق المحلى بفئة واحدة، بنحو 90 ألف جنيه، لتسجل فئة ((Luxury)) بسعر 1.449 مليون جنيه.
والسيارة ((جيتور X70 بلس)) مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سى سى تيربو، يأتى المحرك بقدرة 156 ((حصان)) مع عزم دوران 230 نيوتن/ متر، وتأتى السيارة بنظام جر أمامى للعجلات، مع ناقل حركة DCT من 6 نقلات، مع سعة خزان وقود 57 لتراً، وشنطة خلفية سعة 438 لتراً عند طى مقاعد الصف الثالث.
وخفضت الشركة ((جيتور X90 بلس)) أيضاً فى مصر بنحو 110 آلاف جنيه، والتي تقدم بفئة واحدة فقط من التجهيزات، وهى ((Luxury)) بنحو 1.734 مليون جنيه.
والسيارة ((جيتور X90 بلس)) مزودة بمنظومة دفع قوية، مكونة من محرك رُباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، بقدرة حصانية 197 ((حصان))، مع عزم دوران 290 نيوتن/ متر، وناقل حركة من نوع DCT يأتى من 7 نقلات، ونظام جر أمامى للعجلات، وخزان وقود سعته 57 لتر، ومساحات داخلية تتسع لـ7 أفراد من خلال 7 مقاعد.
وخفض الوكيل المحلى لـ ((جيتور))، سيارات ((جيتور داشينج)) نحو 95 ألف جنيه، والتي يتم تقديمها عبر فئتين مختلفتين من التجهيزات لتسجل الفئة الأولى ((Comfot)) بسعر 1.394 مليون جنيه، والفئة الثانية هى ((Luxury)) بسعر 1.494 مليون جنيه.
وتُقدم سيارات ((جيتور داشينج)) بمحرك 4 سلندر 1500 سى سى تيربو بقدرة 156 حصان مع عزم دوران 230 نيوتن/متر، مع ناقل حركة DCT من 7 نقلات، ونظام جر أمامى للعجلات، وسرعة قصوى 180 كم/ ساعة، مع خزان وقود سعته 57 لتراً، وارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 16 سم.
وتوفر شركة ((مجموعة القصراوى)) ضماناً على سيارات ((جيتور)) يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، مع ضمان على المحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كم.
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