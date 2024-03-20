ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام بمقدار 12.20 نقطة لدى إقفال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى 2047.80 نقطة مستفيدا من أداء قطاعات الاتصالات، السلع الاستهلاكية الكمالية، المال والمواد الأساسية.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 785.60، بارتفاع وقدره 3.65 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونين و188 ألفا و392 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 532 ألفا و669 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.34% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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