Wednesday, 20 March 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

3/20/2024 2:23:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام بمقدار 12.20 نقطة لدى إقفال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى 2047.80 نقطة مستفيدا من أداء قطاعات الاتصالات، السلع الاستهلاكية الكمالية، المال والمواد الأساسية.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 785.60، بارتفاع وقدره 3.65 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

موضوعات متعلقة 43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان تراجع مخزونات النفط الأمريكية والبنزين يهبط للأسبوع السابع على التوالي مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.45%

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونين و188 ألفا و392 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 532 ألفا و669 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.34% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN20032024000202011048ID1108002001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث