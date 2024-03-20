ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البحرين العام بمقدار 12.20 نقطة لدى إقفال تعاملات اليوم الأربعاء ليصل إلى 2047.80 نقطة مستفيدا من أداء قطاعات الاتصالات، السلع الاستهلاكية الكمالية، المال والمواد الأساسية.
كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 785.60، بارتفاع وقدره 3.65 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونين و188 ألفا و392 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 532 ألفا و669 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 99 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 50.34% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002001
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