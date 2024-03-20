43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية ، مكاسبها في الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 43 مليار درهم، مدفوعا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية على وقع التوزيعات النقدية السخية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.575 تريليون درهم في جلسة 8 مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.618 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي متضمنة رأس المال السوقي لأسهم شركة“باركن”، المقرر بدء التداول على أسهمها غدا.

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ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات“وام”، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 12.2 مليار درهم، خلال الثلث الأول من رمضان، موزعة بواقع 8.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 3.5 مليار سهم منها 1.88 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.64 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 185.8 ألف صفقة في السوقين.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” خلال الثلث الأول بنسبة 0.44% رابحا 39.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9126.36 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعا بنسبة 0.38% بمكاسب 35 نقطة ليقفل عند مستوى 9269.46 نقطة، مع ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية 5.8% والعقار 1.27% والطاقة 2.11% والاتصالات 1.44% والمواد الأساسية 2.77% والخدمات 6.17% والمالية 0.01%.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 38.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4291.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.9% والاتصالات 2.89% والمواد 2.09% والخدمات 0.92% والصناعة 0.64%.

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