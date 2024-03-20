43 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في الثلث الأول من رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية ، مكاسبها في الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 43 مليار درهم، مدفوعا بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية على وقع التوزيعات النقدية السخية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفع من 3.575 تريليون درهم في جلسة 8 مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.618 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي متضمنة رأس المال السوقي لأسهم شركة“باركن”، المقرر بدء التداول على أسهمها غدا.
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ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات“وام”، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 12.2 مليار درهم، خلال الثلث الأول من رمضان، موزعة بواقع 8.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي.
وجرى التداول خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 3.5 مليار سهم منها 1.88 مليار سهم في سوق أبوظبي و1.64 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 185.8 ألف صفقة في السوقين.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” خلال الثلث الأول بنسبة 0.44% رابحا 39.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9126.36 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعا بنسبة 0.38% بمكاسب 35 نقطة ليقفل عند مستوى 9269.46 نقطة، مع ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية 5.8% والعقار 1.27% والطاقة 2.11% والاتصالات 1.44% والمواد الأساسية 2.77% والخدمات 6.17% والمالية 0.01%.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 38.3 نقطة ليغلق عند مستوى 4291.37 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 2.9% والاتصالات 2.89% والمواد 2.09% والخدمات 0.92% والصناعة 0.64%.
المصدر:
MENAFN20032024000202011048ID1108002000
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