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((الأهلى للصرافة)): 246 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملات الأجنبية أمس الثلاثاء

3/20/2024 2:23:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جذبت شركة ((الأهلى للصرافة )) نحو 246 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مقابل 307 ملايين جنيه خلال تعاملات الاثنين الماضي، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس الشركة.

وبلغت حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس نحو 2.290 مليار جنيه.

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وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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