((الأهلى للصرافة)): 246 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملات الأجنبية أمس الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركة ((الأهلى للصرافة )) نحو 246 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مقابل 307 ملايين جنيه خلال تعاملات الاثنين الماضي، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس الشركة.
وبلغت حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة منذ 6 مارس الماضى حتى أمس نحو 2.290 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة
((مصر للصرافة)): 200 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء ((كايرو للصرافة)): 20 مليون جنيه حصيلة التنازلات بالعملة الأجنبية أمس الثلاثاء %117.2 نموًا فى أرباح بنك الاستثمار العربى خلال 2023
وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
MENAFN20032024000202011048ID1108001999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.