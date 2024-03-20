التنمية المحلية تعتزم إصدار قرارات بغلق المحال التى لم تقنن أوضاعها

تستعد وزارة التنمية المحلية لبدء مخاطبة المحال غير المرخصة لسرعة توفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات الواردة بقانون تراخيص المحال العامة بعد انتهاء فترة تقنين الأوضاع التى نص عليها قانون تراخيص المحال العامة والمقررة بعام واحد للمحلات التى لم يسبق لها ترخيص.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه سيعقب المخاطبات إصدار قرارات بالغلق للمحال التى لم تتقدم لتقنين أوضاعها، وجار وضع تلك الإجراءات على المنظومة الإلكترونية الموحدة للتنفيذ الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة التخطيط وباقى الوزارات والجهات المعنية.

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وحدد القانون عقوبات متدرجة على المحال المخالفة، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة تكرار المخالفة، وحدد القانون مهلة سنة لترخيص المحال العامة وذلك للمحلات التى لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحال المرخصة بالفعل لتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والرسوم التى حددها.

وفى سياق متصل، طالبت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أصحاب المحال بالتقدم بطلبات إلى المجالس المحلية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الواردة بقانون تراخيص المحال العامة.

وقال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة طالبت أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم وفقا لقانون تراخيص المحال العامة، خاصة أن القانون أتاح لأصحاب المحال المقامة بعقارات غير مرخصة الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين الانتهاء من توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن“تجارية الجيزة” ستطالب بمد فترة التقديم لمنتسبيها لتقنين أوضاعهم والحصول على تراخيص للمحال الخاصة بهم ومنحهم مهلة لمدة عام إضافى.

وأوضح أن المحال التجارية الصغيرة بعد الحصول على الترخيص ستندرج تحت منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة تضم أعدادًا كبيرة من صغار التجار وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى يمنحهم فرصة الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الغرف التجارية.

وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ممتد لفترات غير محددة، وتضمن مهلة لمدة عام واحد لتوفيق أوضاع المحال المخالفة وتقنين أوضاعها، وانتهت المهلة فى ديسمبر 2023.

وأضاف أنه يجب على المجالس المحلية مخاطبة أصحاب المحال المخالفة غير المرخصة واستدعائهم لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون، وإن استمر تجاهل المخاطبات من جانب المخالفين يتم تحرير محاضر لهم.

وأوضح الفيومى، أن القانون أتاح للمبانى الجديدة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة التقدم بطلب ترخيص وتوفيق أوضاعها، كما أن القانون أتاح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة الحصول على ترخيص سنوى يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وطالب الفيومى أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التى يتيحها القانون الذى يستهدف ضم جميع الأنشطة لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تراخيص المحال العامة يتضمن إصدار التراخيص خلال 3 أشهر، وقد يتم إصدار الترخيص خلال شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة.