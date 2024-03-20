((عيد الأم)) و((الأوكازيون)) يرفعان الطلب على الملابس والمصنوعات الجلدية

أدى تزامن الأوكازيون الشتوى وماتقدمه المحال التجارية من خصومات وتخفيضات تصل إلى 50% على الأحذية والملابس للتخلص من المخزون لديها إلى إنعاش مبيعات موسم عيد الأم، على الرغم من تزامنهما مع الموسم الرمضانى الذى ترتفع فيه القوة الشرائية على الأغذية.

قال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهره التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة ((ميس فينوس)) للملابس الجاهزة، إنه قدم تخفيضات تتراوح بين 40 و50%، أى البيع بسعر تكلفة المصنع.

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أضاف لـ”البورصة”، أن السوق كان يعانى من ركود، ومع بدء فترة الأوكازيون الشتوى، والهبوط بالأسعار بدأ ينتعش الطلب، قائلًا:“هناك مستهلكين ينتظرون الخصومات والتخفيضات للبدء فى اتخاذ قرار الشراء وذلك حسب القوة الشرائية”.

أشار إلى أن الخصومات والتخفيضات ما زالت مستمرة خلال عيد الأم الذى يرتفع فيه الطلب على الملابس الحريمى والتى تتضمن الشال، والبلوزة، والعباءات.

لفت إلى أن معظم محال الملابس تعمل فى الملابس الشتوى والصيفى للموسم الجديد، بسبب التغيرات الجوية خلال تلك الفترة.

توقع سليمان، أن تنخفض أسعار تكاليف التصنيع بعد انتهاء دورة الملابس الصيفية، وذلك على خلفية وقع الدولار الموازى من مستويات مرتفعة وانتظام حركة التدبيرات بعد توافر النقد الأجنبى والإفرج عن معظم الخامات المتراكمة بالموانئ.

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تزامن عيد الأم مع مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس، ينعش مبيعات القطاع ويرفع الطلب على الشراء.

أضافت لـ”البورصة”، أن العبايات الحريمى أكثر الملابس التى ارتفع عليها الطلب خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تزامن عيد الأم مع شهر رمضان خلال هذا العام.

أوضحت، أن متوسط أسعار العبايات الحريمى بنحو 250 جنيهًا للقطعة الواحدة، وتصل الأسعار إلى ما فوق الألف جنيه فى الماركات الأكثر من قطعة.

لفتت إلى أن العديد من المحال التجارية، رفعت نسبة التخفيضات والخصومات على بعض منتجاتها بنسبة 50% وبعضهم يقدم عروضًا وهدايا، وذلك لسرعة الانتهاء من المخزون لديها حيث تلك الأفكار من تقود المبيعات، وتوفر السيولة المالية الكافية لشراء المنتجات الصيفية للموسم الجديد، والتى بدأت المحال فى التعاقد عليها تمهيدا للبدء فى عرضها خلال الفترة المقبلة.

قال نادر الكبير، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع انتعشت مبيعاته خلال الفترة الحالية بسبب الأوكازيون الشتوى، وما تقدمه الشركات من خصومات وتخفيضات.

أضاف لـ”البورصة”، أن المصنوعات الجلدية من شنط وأحذية حريمى يرتفع عليها الطلب خلال موسم عيد الأم لذا قدمت المحال عروض عليها لتحريك المبيعات.

فيما يرى أحمد عبد الرحمن، صاحب محل أحذية وحقائب، أن تزامن تلك المواسم من عيد أم وأكازيون شتوى مع الموسم الرمضانى، أدى إلى تشتت القوى الشرائية للمستهلك.

أضاف لـ”البورصة”، أن الموسم الرمضانى يحتاج وحده فقط ميزانية بسبب زيادة الطلب على الأغذية، ما قد يفقد موسم عيد الأم بريقه خلال العام مقارنة بالأعوام الماضية.