((جيوس للمقاولات)) تبدأ إجراءات القيد ببورصة النيل أبريل المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة جيوس للمقاولات والتجارة تقديم ملف قيد الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية بنهاية شهر مارس الجارى، على أن يلى ذلك إتمام عملية القيد مطلع الشهر المقبل.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف الانتهاء من القوائم المالية للعام الماضى، خلال أيام لتستكمل إجراءات القيد والتداول، حيث تعتزم الشركة طرح نحو 25% من أسهمها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة“بورصة النيل”.

موضوعاتالبورصة تقلص خسائر جنى الأرباح قبل نهاية الأسبوع عائد الاستثمار فى سهم“طلعت مصطفى” يتفوق على الذهب والدولار وبتكوين “البنك المركزى” يلغى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

وكانت الشركة قد أنهت معظم إجراءات القيد بالبورصة المصرية، بحسب تصريحات سابقة لـ”البورصة”، من الدكتور ناجى رياض، رئيس مجلس إدارة شركة جيوس للمقاولات، حيث رفعت رأس المال من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، وتصل قيمة حقوق الملكية والأرباح المرحلة نحو 175 مليون جنيه.

وعلمت ((البورصة)) أن شركة إيليت للاستشارات المالية، تعمل راعياً لعملية القيد، كما تعمل شركة فاكت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية الطرح.

وتمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة بين الشركات والهيئات الحكومية، والشركات الخاصة.

وعقدت الشركة مناقشات مع إدارة البورصة بدأت فى شهر أغسطس الماضى، حول الإجراءات الخاصة بطرح أسهم الشركة والتكيف مع قواعد القيد بالبورصة.

وتعمل شركة جيوس منذ 1993 فى مجال الهندسة المدنية، وتقدم المنتجات والحلول الصناعية الجيولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى منتجات جديدة أخرى.

وقامت الشركة ببناء العديد من المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى عدة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتضم تحت إدارتها نحو 60 موظفًا.

وصعد مؤشر تميز الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 5.15% منذ بداية العام ليسجل مستوى 6675 نقطة، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.