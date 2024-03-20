((جيوس للمقاولات)) تبدأ إجراءات القيد ببورصة النيل أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة جيوس للمقاولات والتجارة تقديم ملف قيد الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية بنهاية شهر مارس الجارى، على أن يلى ذلك إتمام عملية القيد مطلع الشهر المقبل.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف الانتهاء من القوائم المالية للعام الماضى، خلال أيام لتستكمل إجراءات القيد والتداول، حيث تعتزم الشركة طرح نحو 25% من أسهمها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة“بورصة النيل”.
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وكانت الشركة قد أنهت معظم إجراءات القيد بالبورصة المصرية، بحسب تصريحات سابقة لـ”البورصة”، من الدكتور ناجى رياض، رئيس مجلس إدارة شركة جيوس للمقاولات، حيث رفعت رأس المال من 14 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، وتصل قيمة حقوق الملكية والأرباح المرحلة نحو 175 مليون جنيه.
وعلمت ((البورصة)) أن شركة إيليت للاستشارات المالية، تعمل راعياً لعملية القيد، كما تعمل شركة فاكت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً لعملية الطرح.
وتمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة بين الشركات والهيئات الحكومية، والشركات الخاصة.
وعقدت الشركة مناقشات مع إدارة البورصة بدأت فى شهر أغسطس الماضى، حول الإجراءات الخاصة بطرح أسهم الشركة والتكيف مع قواعد القيد بالبورصة.
وتعمل شركة جيوس منذ 1993 فى مجال الهندسة المدنية، وتقدم المنتجات والحلول الصناعية الجيولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى منتجات جديدة أخرى.
وقامت الشركة ببناء العديد من المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى عدة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتضم تحت إدارتها نحو 60 موظفًا.
وصعد مؤشر تميز الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 5.15% منذ بداية العام ليسجل مستوى 6675 نقطة، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.
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