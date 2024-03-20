في الأردن: ماورو فييرا يبحث التعاون والوضع الفلسطيني

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بحث وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا مع القيادة الأردنية، اليوم الاثنين 18 آذار/مارس في العاصمة الأردنية عَمان، النزاع والوضع الانساني في قطاع غزة بالإضافة إلى التعاون بين البرازيل والأردن. ويزور فييرا هذا البلد العربي كجزء من رحلته إلى الشرق الأوسط حيث استقبله الملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي.

فييرا والصفدي تحدثا للصحافة في عَمان

وفقا للمعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية البرازيلية، فقد أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني (في الصورة أعلاه) خلال اجتماعه مع الوزير ماورو فييرا الذي رافقه السفير البرازيلي في عمان، مارسيو فاغونديز دو ناسيمنتو، اعترافه بالدور الدبلوماسي للبرازيل وللرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا حيال الوضع الانساني في الغزة. كما أكد اهتمامه بتعميق وتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والزراعة.

وكان كل من ماورو فييرا ووزير الخارجية الاردني قد أعلنا بعد الاجتماع عن المجالات ذات الأولوية لتوثيق وتعزيز التعاون بين البرازيل والأردن: التجارة والاستثمارات والزراعة والسياحة والدفاع. ووفقاً لوزارة الخارجية البرازيلية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البرازيل والأردن في العام الماضي 532 مليون دولار، مع التركيز على تزايد الواردات البرازيلية من الأسمدة الأردنية.

كما تحدث فييرا والصفدي حول غزة. حيث كتبت وكالة الأنباء الأردنية – بترا أن الصفدي قد سلط الضوء على موقف الأردن المنحاز إلى موقف البرازيل حيال النزاع في قطاع غزة. حيث أشاد وزير الخارجية الأردني بجهود البرازيل خلال ترأسها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنه أضاف قائلاً: للأسف المنظمة غير قادرة على القيام بدورها في إرساء القانون الدولي وحماية المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الغذاء والماء والطبابة.





وزارة الخارجية البرازيلية وزارة الخارجية البرازيلية

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