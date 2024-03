في الأردن: ماورو فييرا يبحث التعاون والوضع الفلسطيني

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بحث وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا مع القيادة الأردنية، اليوم الاثنين 18 آذار/مارس في العاصمة الأردنية عَمان، النزاع والوضع الانساني في قطاع غزة بالإضافة إلى التعاون بين البرازيل والأردن. ويزور فييرا هذا البلد العربي كجزء من رحلته إلى الشرق الأوسط حيث استقبله الملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي.

فييرا والصفدي تحدثا للصحافة في عَمان

وفقا للمعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية البرازيلية، فقد أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني (في الصورة أعلاه) خلال اجتماعه مع الوزير ماورو فييرا الذي رافقه السفير البرازيلي في عمان، مارسيو فاغونديز دو ناسيمنتو، اعترافه بالدور الدبلوماسي للبرازيل وللرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا حيال الوضع الانساني في الغزة. كما أكد اهتمامه بتعميق وتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والزراعة.

وكان كل من ماورو فييرا ووزير الخارجية الاردني قد أعلنا بعد الاجتماع عن المجالات ذات الأولوية لتوثيق وتعزيز التعاون بين البرازيل والأردن: التجارة والاستثمارات والزراعة والسياحة والدفاع. ووفقاً لوزارة الخارجية البرازيلية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البرازيل والأردن في العام الماضي 532 مليون دولار، مع التركيز على تزايد الواردات البرازيلية من الأسمدة الأردنية.

كما تحدث فييرا والصفدي حول غزة. حيث كتبت وكالة الأنباء الأردنية – بترا أن الصفدي قد سلط الضوء على موقف الأردن المنحاز إلى موقف البرازيل حيال النزاع في قطاع غزة. حيث أشاد وزير الخارجية الأردني بجهود البرازيل خلال ترأسها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنه أضاف قائلاً: للأسف المنظمة غير قادرة على القيام بدورها في إرساء القانون الدولي وحماية المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الغذاء والماء والطبابة.





