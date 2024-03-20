جولة في الصحافة العربية في متحف برازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو بالو – سيحتفل متحف الهجرة في عاصمة ولاية ساو باولو بمساهمات المهاجرين العرب الذين جاؤوا إلى البرازيل وذلك من خلال برنامج خاص مساء يوم السبت 23 آذار/مارس. حيث يحتفل في اليوم الوطني للجالية العربية في الخامس والعشرين من آذار/مارس (الاثنين المقبل). وسيقدم متحف الهجرة للزوار مأدبة غداء تتضمن أطباقاً من المطبخ العربي من تحضير الشيف سلسبيل معتوق، ثم يتبعها محاضرة حول الصحافة العربية في البرازيل وجولة مواضيعية حول الهجرة السورية اللبنانية وزيارة إلى المحمية الفنية للمتحف حيث سيتم عرض نماذج نادرة لصحف عربية (في الصورة أعلاه واجهة متحف الهجرة)

وفقاً لعالمة الانثروبولوجيا والباحثة في متحف الهجرة، الفيليزي موريرا، فقد سعى المتحف إلى الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام من خلال تسليط الضوء على الصحافة العربية في البلاد. أما الغداء الذي ستقدمه الشيف السورية التي عاشت كذلك في الأردن والسعودية، سيُعَرِف المشاركين على الثقافات الغذائية في العالم العربي، من خلال قائمة طعام مؤلفة من مقبلات وطبق رئيسي وحلوى. كما سيتحدث الصحفي والمؤرخ ديوغو بيرسيتو عن الصحافة العربية في البرازيل مع تسليط الضوء على صحيفة أو جريدة الأفكار وهي إحدى مقتنيات المتحف النادرة.

نموذج عن صحيفة الأفكار

وتؤكد ايفيليزي قائلة:“فكرنا في إعداد البرنامج حول الصحافة العربية في البرازيل، لأنه عندما نفكر في الجالية العربية، نفكر مباشرة في الطعام والتجارة، ولكن هناك إنتاج فكري قوي جداً ونعتبره تراثاً مهاجراً لهذه الجالية”. وتضيف” هناك إرث لهذه الصحافة المهاجرة لأنها لم ولن تتوقف، لأنه ما زال هناك منشورات تعود لهذه الجالية”.

إن صحيفة الأفكار هي إحدى المقتنيات النادرة المحفوظة لدى المتحف حيث كانت تصدر عن مهاجرين سوريين. وقد تم تداولها من العام 1903 إلى وحتى العام 1941 وكان لديها مشتركيها حتى في الارجنتين والولايات المتحدة، إلى جانب كل المناطق البرازيلية وغيرها من الدول الأمريكية اللاتينية. حيث كانت تأتي بأخبار عن الجالية المهاجرة وحقائق عن بلدانها. ومن ثم تبرعت حفيدات مالك الصحيفة سعيد أبو جمرة، المعلمة إيدي أبو جمرة والممثلة إيارا جمرة بهذه الصحيفة إلى متحف الهجرة في ساو باولو.

أم صحيفة (الذكرى) وهي صحيفة أخرى وكان تركيزها الكبير على الحقائق والقصص المرتبطة بالإسلام. كما توجد إلى جانبها كذلك مجلة العبارات التي سيتم عرضها على الزوار في المحمية الفنية للمتحف، في بيئة مكيفة. وستشارك كل من إيارا وإيدي في اللقاء وقد يتقاسمان مع الجمهور الحديث عن الذكريات وعن إرث العائلة.

وتضيف:“لقد تم دعم الهجرة الأوروبية إلى البرازيل، أما الهجرة العربية فلم تكن كذلك. لقد جاءت بسبب مسائل تتعلق بالإمبراطورية العثمانية، دون أي دعم يذكر. جاء المهاجرون بحثاً عن الاستقرار وتطوير المكان الذي كانوا فيه والبحث عن الرفاه والثراء. لقد جاءوا للاستثمار في البلاد وليس فقط لكسب لقمة العيش، ونحن لا ندرك ذلك دائماً. يمكننا النظر اهذا الأمر على أنه إرث في تنمية وتطوير التجارة والثقافة والصحافة”.

الخدمة

البرنامج الخاص / اليوم الوطني للجالية العربية

السبت من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الـ 4 مساءً

سعر التذكرة 140 ريال برازيلي

للمزيد من المعلومات اضغط هنا

ماركوس كارييري/ANBA إعادة انتاج / متحف الهجرة

The post جولة في الصحافة العربية في متحف برازيلي appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .