الغرفة العربية تنضم لمنصة تصديرالبرازيل Brasil Exportação

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بانضمام الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى منصة تصدير البرازيل Plataforma Brasil Exportação، سيكون لدى الشركات البرازيلية المهتمة في اتمام الأعمال التجارية مع الدول العربية إمكانية الوصول إلى مجموعة متعددة من خدمات دعم التصدير إلى هذه المنطقة. هذه المنصة التي تشغلها الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، تجمع ضمن بيئة رقمية معلومات وحلول متعلقة بعملية التجارة الخارجية، انطلاقاً من دراسات السوق وحتى الدعم اللوجيستي للشركات.

وتتضمن هذه المنصة خدمات التصدير إلى كل الوجهات، بينما تقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية من خلال هذه المنصة بتقديم حلولها المتعلقة بالتجارة مع العالم العربي، مثل تصديق الوثائق والاستشارات الدولية ودعم الحصول على تصديق الحلال، والمشاركة في فعاليات الترويج التجاري في العالم العربي والاسلامي، واتمام العمليات الجمركية رقمياً، بالإضافة لغيرها من الخدمات.

وشدد مدير منصة تصدير البرازيل Plataforma Brasil Exportação ، جواريس ليال على أهمية هذه المشاركة. حيث قال:” إن المعرفة الواسعة التي تتمتع بها الغرفة التجارية العربية البرازيلية حول كيفية اتمام وانجاز الأعمال التجارية مع الدول العربية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها هذه المنصة، من المؤكد أنه أمر سيعزز الاتصالات التجارية مع المشتريين المحتملين، كما أنه سيوجه الشركات البرازيلية ويفيدها حول ما يتعلق بالمتطلبات والشروط التي تتطلبها كل سوق”.

أما الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، فشدد بدوره كذلك على أهمية هذه الشراكة قائلاً:” ترى الغرفة العربية البرازيلية أن هذه الشراكة مهمة جداً حيث إنها تقدم المزيد من الفرص للشركات المصدرة لعقد الصفقات والأعمال التجارية مع السوق العربية بسرعة وموثوقية أكبر”. كما من الممكن لأعضاء الغرفة العربية البرازيلية اغتنام موارد هذه المنصة لتسهيل وتعزيز مبيعاتهم.

إن التسجيل في المنصة مجاني، حيث تقدم هذه المنصة أكثر من 500 خدمة، مع 100 من مقدمي الخدمات النشطين الفعالين، الذين يغطون دول القارات الخمس. إن هذه المبادرة هي ثمرة التعاون بين الحكومتين البرازيلية والبريطانية، ابتكرته وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، بالشراكة مع وزارة الخارجية البرازيلية والخدمة البرازيلية لدعم الشركات الصغيرة وبالغة الصغر والاتحاد الوطني للصناعات CNI والاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية CNA.

Shutterstock

