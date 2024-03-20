الغرفة العربية تنضم لمنصة تصديرالبرازيل Brasil Exportação

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بانضمام الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى منصة تصدير البرازيل Plataforma Brasil Exportação، سيكون لدى الشركات البرازيلية المهتمة في اتمام الأعمال التجارية مع الدول العربية إمكانية الوصول إلى مجموعة متعددة من خدمات دعم التصدير إلى هذه المنطقة. هذه المنصة التي تشغلها الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil، تجمع ضمن بيئة رقمية معلومات وحلول متعلقة بعملية التجارة الخارجية، انطلاقاً من دراسات السوق وحتى الدعم اللوجيستي للشركات.

وتتضمن هذه المنصة خدمات التصدير إلى كل الوجهات، بينما تقوم الغرفة التجارية العربية البرازيلية من خلال هذه المنصة بتقديم حلولها المتعلقة بالتجارة مع العالم العربي، مثل تصديق الوثائق والاستشارات الدولية ودعم الحصول على تصديق الحلال، والمشاركة في فعاليات الترويج التجاري في العالم العربي والاسلامي، واتمام العمليات الجمركية رقمياً، بالإضافة لغيرها من الخدمات.

وشدد مدير منصة تصدير البرازيل Plataforma Brasil Exportação ، جواريس ليال على أهمية هذه المشاركة. حيث قال:” إن المعرفة الواسعة التي تتمتع بها الغرفة التجارية العربية البرازيلية حول كيفية اتمام وانجاز الأعمال التجارية مع الدول العربية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها هذه المنصة، من المؤكد أنه أمر سيعزز الاتصالات التجارية مع المشتريين المحتملين، كما أنه سيوجه الشركات البرازيلية ويفيدها حول ما يتعلق بالمتطلبات والشروط التي تتطلبها كل سوق”.

أما الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، فشدد بدوره كذلك على أهمية هذه الشراكة قائلاً:” ترى الغرفة العربية البرازيلية أن هذه الشراكة مهمة جداً حيث إنها تقدم المزيد من الفرص للشركات المصدرة لعقد الصفقات والأعمال التجارية مع السوق العربية بسرعة وموثوقية أكبر”. كما من الممكن لأعضاء الغرفة العربية البرازيلية اغتنام موارد هذه المنصة لتسهيل وتعزيز مبيعاتهم.

إن التسجيل في المنصة مجاني، حيث تقدم هذه المنصة أكثر من 500 خدمة، مع 100 من مقدمي الخدمات النشطين الفعالين، الذين يغطون دول القارات الخمس. إن هذه المبادرة هي ثمرة التعاون بين الحكومتين البرازيلية والبريطانية، ابتكرته وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، بالشراكة مع وزارة الخارجية البرازيلية والخدمة البرازيلية لدعم الشركات الصغيرة وبالغة الصغر والاتحاد الوطني للصناعات CNI والاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية CNA.

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