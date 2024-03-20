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وزير المالية بحث التعاون المالي والضريبي والاستثماري مع السفيرة الفرنسية

3/20/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف سفير الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لوفلشير، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.
وأوضحت «المالية» في بيان صحافي، أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال المالي والضريبي والاستثماري، وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتسخير كل الجهود والإمكانيات لدعم هذا التعاون، وبذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه التعاون المشترك، وبما يمكن من تحديد الآليات والتدابير المناسبة لتطويرها من خلال الارتقاء بمختلف المجالات وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

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