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234 مليار دولار إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية على الاندماج والاستحواذ في عام

3/20/2024 2:08:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية، على عمليات الاندماج والاستحواذ في العام الماضي بعد تراجعه وسط تقلبات كبيرة في السوق خلال عامي 2020 و2022، ويتوقع محللون ومسؤولون بالصناعة إبرام المزيد من الصفقات الضخمة هذا العام.
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية 234 مليار دولار في 2023، مع استحواذ «إكسون موبيل» على «بايونير ناتشورال ريسورسز» مقابل 64.5 مليار دولار، و«شيفرون» على «هيس كوربوريشن» بقيمة 60 مليار دولار.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة، إلى أنه باستبعاد حدوث أي تغييرات كبيرة في الإنتاج أو ملكية الأصول فإن عمليات الإندماج والاستحواذ الأخيرة قد تجعل «إكسون موبيل» أكبر منتج للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
وسجلت صناعة النفط والغاز الأميركية أكبر قيمة فصلية لعمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الرابع من عام 2023، والتي بلغت 144 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت «إيفرنوس إنتلجنس ريسيرش» في تقرير صدر يناير الماضي.

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