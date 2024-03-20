234 مليار دولار إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية على الاندماج والاستحواذ في عام

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفع إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية، على عمليات الاندماج والاستحواذ في العام الماضي بعد تراجعه وسط تقلبات كبيرة في السوق خلال عامي 2020 و2022، ويتوقع محللون ومسؤولون بالصناعة إبرام المزيد من الصفقات الضخمة هذا العام.
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنفاق شركات النفط والغاز الأميركية 234 مليار دولار في 2023، مع استحواذ «إكسون موبيل» على «بايونير ناتشورال ريسورسز» مقابل 64.5 مليار دولار، و«شيفرون» على «هيس كوربوريشن» بقيمة 60 مليار دولار.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة، إلى أنه باستبعاد حدوث أي تغييرات كبيرة في الإنتاج أو ملكية الأصول فإن عمليات الإندماج والاستحواذ الأخيرة قد تجعل «إكسون موبيل» أكبر منتج للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
وسجلت صناعة النفط والغاز الأميركية أكبر قيمة فصلية لعمليات الاندماج والاستحواذ في الربع الرابع من عام 2023، والتي بلغت 144 مليار دولار، وذلك حسبما ذكرت «إيفرنوس إنتلجنس ريسيرش» في تقرير صدر يناير الماضي.
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