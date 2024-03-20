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ميزان القابضة تعين عمرو فرغل مديرا تنفيذيا لقطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والسلع الاستهلاكية

3/20/2024 2:08:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ميزان القابضة وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكيــــة والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن تعيينها عمرو فرغل مديرا تنفيذيا لقطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والسلع الاستهلاكية للمجموعة اعتبارا من 17 مارس 2024، ويحمل فرغل خبرة إقليمية واسعة تزيد على 30 عاما وتمتد عبر آسيا، الهند، الشرق الأوسط، وسط وشرق أوروبا، روسيا ورابطة الدول المستقلة بالإضافة إلى أفريقيا، حيث تبوأ مناصب قيادية في شركات عالمية، منها 11 سنة في «شركة بيبسي» و9 سنوات في «شركة كيللوج».
وقد انضم عمرو فرغل، إلى ميزان بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمريكانا - قطاع المواد الغذائية، ويتمتع بخبرة تنفيذية واسعة ومتنوعة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركات مثل «شركة كيللوج» في منطقة آسيا الباسيفيكية وأفريقيا الشرق الأوسط، و«شركة بيبسي» بالولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، ومجموعة «فونتيرا» النيوزيلندية للألبان. ويأتي تعيينه خلفا لغاريت والش الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمجموعة منذ 2011، وكان له دور أساسي في امتداد أعمال المجموعة إقليميا، كما قاد والش مع فريقه الطرح العام للمجموعة في 2015.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى غاريت والش على كل ما قدمه لخدمة شركة ميزان القابضة ومساهميها من عطاء وإخلاص منذ انضمامه للشركة عام 2011، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية ومساعيه المستقبلية».
وأضاف الوزان: «يسعدني بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وجميع الزملاء في شركة ميزان القابضة، أن أرحب بانضمام عمرو فرغل للفريق التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، متطلعين إلى العمل معه لخدمة عملاء ميزان ومساهميها وشركائها».
تجدر الإشارة إلى أن عمرو فرغل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

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