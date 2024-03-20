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صناعات الغانم والهلال الأحمر شراكة مستمرة لدعم الأسر المتعففة في رمضان

3/20/2024 2:08:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تستمر شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، بجهودها الهادفة لدعم الأسر المتعففة في الكويت، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، من خلال توزيع مساعدات غذائية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية تلبي احتياجاتهم الأساسية.
للعام الثالث على التوالي، نظمت الشركة فعالية لموظفيها شارك فيها العشرات من مختلف قطاعات الشركة، حيث قاموا بتحضير أكثر من 500 سلة غذائية رمضانية، تتضمن عددا من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والطحين والزيت والبقوليات والحبوب وغيرها. وفي جو يغمره التعاون والتآزر، حرص الموظفون على اصطخاب وإشراك أفراد أسرهم في هذه الفعالية، ما يعكس التزام الشركة بتحفيز روح التعاون بين أفراد المجتمع، لا سيما موظفيها.
وعلى صعيد متصل، تبرعت شركة صناعات الغانم من خلال إكسايت، علامتها التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات، بمئات الأجهزة الإلكترونية الأساسية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف وأجهزة الطبخ وغيرها، مع أخذ احتياجات كل أسرة وظروفها المعيشية بعين الاعتبار.
في تعليقه على هذه المبادرة، أعرب قتيبة الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عن اعتزازه بالعلاقة المتجذرة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات على مدار السنة. وأكد أهمية هذه الشراكة في تعزيز مساهمات الشركة في المجالات الإنسانية والخيرية، موجها الشكر للجمعية على جهودها الدائمة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في العمل الخيري. من جانبه، لفت د.هلال الساير، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الانتباه إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص، لاسيما شركة صناعات الغانم في دعم مبادرات الجمعية، خاصة تلك التي تتزامن مع شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه المساهمات تعكس القيم النبيلة المتأصلة في الشعب الكويتي من حب للعطاء والإحسان. وأعرب عن شكره العميق للدعم المتواصل من صناعات الغانم، مؤكدا أن هذا الدعم يسهم في توسيع أفق الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعية. تجدر الإشارة إلى أن شراكة صناعات الغانم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد مكنت من تقديم العون لعدد كبير من المحتاجين، سواء الذين يواجهون تحديات ناجمة عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية، موسعة بذلك نطاق المساعدات لتشمل مناطق عدة في الوطن العربي.

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