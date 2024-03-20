زين تواصل شراكتها مع مبادرة الكويت تبرمج

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت: «زين» مواصلة شراكتها الاستراتيجية مع مبادرة «الكويت تبرمج» في موسمها الرابع بالتعاون مع أكاديمية CODED، وهي المبادرة الأبرز من نوعها التي تدعمها الشركة للعام الثالث على التوالي لتمكين الجيل الجديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.

وجاء الإعلان على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المركز الثقافي بجامعة الكويت- الشدادية، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED أحمد معرفي، ومسؤولي زين والأكاديمية، وممثلي الرعاة والداعمين. وقال وليد الخشتي خلال المؤتمر: سعداء اليوم بمواصلة دعمنا للمبادرة الأبرز من نوعها في مجال البرمجة - مبادرة «الكويت تبرمج» في موسمها الرابع، التي ساهمنا في دعمها خلال الموسمين السابقين، وحققت نجاحات كبيرة منذ إطلاقها بتمكين وتدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من المبرمجين والمبرمجات الكويتيين الشباب الذين نتطلع لأن يقودوا المستقبل الرقمي لوطننا.

وأضاف: ترتكز العديد من مبادرات استراتيجيتنا للاستدامة حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية، ولهذا فقد وضعنا تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتنا، حرصا منا على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي المجالات الجديدة التي تمت إضافتها للموسم الرابع من مبادرة «الكويت تبرمج».

وخلال المؤتمر، قال أحمد معرفي: نفخر في أكاديمية CODED بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع زين في مبادرة «الكويت تبرمج» للعام الرابع بعد النجاح الباهر الذي حققته في العام السابق، وبلا شك، فإن زين هي واحدة من الشركات الرائدة والمتقدمة في عالم التقنية والتكنولوجيا، وشراكتها في مبادرة «الكويت تبرمج» تحمل تأثير كبير لطلبتنا المهتمين بمجال التكنولوجيا.