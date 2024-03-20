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بيتك يطلق مسابقته السنوية لتلاوة القرآن الكريم

3/20/2024 2:08:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت مسابقة بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتلاوة القرآن الكريم تحت عنوان «قراء بيتك» بنسختها الحادية عشرة والمخصصة لعملاء «بيتك» دون الـ 18 سنة، وتستمر على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 الجاري.
ويأتي تنظيم «بيتك» للمسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز ضمن إطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير»، وتأكيدا على دور «بيتك» المجتمعي الرائد، وبما يتناسب مع روح وطبيعة الشهر الفضيل، شهر القرآن وتلاوته.
وتشجع المسابقة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، على اكتشاف المتسابقين الموهوبين في التجويد والتلاوة، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة من قبل العديد من الوسائل الإعلامية.
وسجل في المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الـ 11 على التوالي عدد كبير من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالإضافة إلى توافر العديد من المكونات القيمة التي تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم. وتنظم المسابقة لفئتي الذكور والإناث بشكل منفصل، وتشمل الجوائز نحو 40 فائزا وفائزة، وتوزع الجوائز على الفائزين الذين سيتم اختيارهم من بين المتقدمين في نهاية المسابقة التي تكون بتلاوة سور من أجزاء معينة، حسبما يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم.

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