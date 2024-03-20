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برقان يشارك في ورش عمل لتمكين المرأة في المناصب القيادية

3/20/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترسيخاً لنهجه الفعال في تمكين الدور القيادي للمرأة، شارك بنك برقان مؤخرا في مجموعة من ورش العمل التي نظمتها واستضافتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، حيث تم التركيز خلالها بشكل أساسي على أفضل المبادئ والممارسات التي تسهم في رفع مستوى مشاركة المرأة بالأدوار القيادية ضمن مؤسسات القطاع الخاص. مثلت البنك في هذه المبادرة هدى الشمري، مدير عام مكتب البنوك الدولية. وقد شهدت ورش العمل حضورا واسعا من قبل شخصيات نسائية قيادية في قطاعات مختلفة تشمل السياسة والسلك الديبلوماسي والإعلام والأعمال، وكذلك القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، قالت الشمري: نفتخر بمشاركتنا إلى جانب هذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات النسائية المتميزة التي تتمتع برؤية ملهمة ومعرفة واسعة وشغف غير محدود في مجالات عملهن وتوجهاتهن الرامية إلى الإسهام في نهضة الكويت بكل المجالات، وقد شهدنا خلال شهر المرأة حتى الآن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقديرها والاعتراف بدورها في إضافة قيمة فريدة، سواء في البيئات الاجتماعية أو الاقتصادية أو على الصعيد الشخصي.
وأضافت: رغم أن التركيز على هذه التوجهات يكون أكبر خلال شهر مارس، إلا أن تأثيرها يستمر طوال العام، حيث تغطي مظلة تمكين المرأة طيفا واسعا من الموضوعات والقضايا، وقد يكون دور المرأة في المناصب القيادية من أبرز تلك القضايا التي تحدد الكثير من التوجهات وتضمن تحقيق معدلات أعلى من دمج المرأة وتمكينها بشكل حقيقي، ليس فقط في المناصب القيادية بل في مجالات وقطاعات ومسارات أخرى كثيرة.

MENAFN20032024000130011022ID1108001815

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