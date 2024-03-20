Wednesday, 20 March 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني خصومات20% لدى إكسايت أونلاين

3/20/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه المتواصل لأن يكون الأقرب دائما لعملائه، يحرص بنك الكويت الوطني على مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم المختلفة، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك منح عملائه خصما حصريا بقيمة 20% على منتجات «إكسايت أونلاين» للإلكترونيات عن طريق الموقع أو تطبيق الهاتف بمناسبة عيد الأم.
وبموجب هذا العرض سيتمكن العملاء من الحصول على خصم بنسبة 20% لدى «إكسايت أونلاين» للإلكترونيات بحد أقصى 30 دينارا لمرة واحدة لكل عميل خلال عيد الأم الموافق يوم 21 الجاري. وسيكون العرض متاحا للعملاء عبر الإنترنت ومن خلال التطبيق فقط، بشرط أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 20 دينارا للاستفادة من العرض من خلال الدفع بإحدى بطاقات الوطني المؤهلة التالية:
بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite KWT الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية
بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع
وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: نحرص على أن نكون الأقرب دائما لعملائنا ونشاركهم فرحتهم، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية المصممة خصيصا لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات.
وأضاف: سعداء بالشراكة مرة أخرى مع شركة «إكسايت» للإلكترونيات، والتي نسعى من خلالها إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات الحصرية.

MENAFN20032024000130011022ID1108001814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث