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Stc رعت مسابقة البرمجة للطلاب في كلية الكويت التقنية

3/20/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها لمسابقة البرمجة التي أقيمت لطلاب المدارس الحكومية بالتعاون مع كلية الكويت التقنية (KTECH)، وتأتي رعاية stc للمسابقة تحت مظلة «upgrade» التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة، وانطلاقا من التعاون الاستراتيجي الذي تم تشكيله مؤخرا مع الكلية.
وتضمنت مسابقة البرمجة دورات تدريبية أقيمت في الفترة من 5 إلى 6 مارس، بالإضافة إلى المسابقة النهائية التي أقيمت يوم 9 مارس، حيث تم الإعلان عن الفائزين، وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 30 مدرسة ثانوية حكومية، ما أتاح للطلاب فرصة الاستفادة من المبادرة لتعزيز وتطوير مهاراتهم في مجال البرمجة باستخدام لغة بايثون Python.
وباعتبارها الراعي الرئيسي لهذه المسابقة، وتماشيا مع مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع KTECH، قدمت شركة stc جوائز للطلاب الذين احتلوا المراكز الأولى في المسابقة، بما يعكس التزامها بدعم مبادرات التعليمية المحلية، وتوفير منصات للطلاب يمكنها تمكين مهاراتهم وإظهار قدراتهم على التفوق في مختلف المجالات. وهدفت المسابقة إلى تعزيز وتنمية مهارات المشاركين في كيفية التعامل مع مشكلات البرمجة الصعبة باستخدام لغة البرمجة بايثون Python، والتي تعتبر واحدة من لغات البرمجة الأكثر استخداما وتنوعا في صناعة التكنولوجيا اليوم.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: دورنا كراع رئيسي لهذه المبادرة يعكس مستوى التمكين الذي نطمح إليه تجاه جيل المستقبل، خاصة في العالم الرقمي المتغير باستمرار. يسعدنا أن نرى الطلاب يعرضون أفضل قدراتهم في مجال البرمجة خلال هذه المسابقة والمستوى المتطور الذي يتمتعون به. وتعد مثل هذه المسابقات والأنشطة بمثابة الركيزة الأساسية لمبادرة «upgrade» التعليمية لدينا، حيث توفر للطلاب فرصة للتعلم وتعزيز معرفتهم التقنية التي ستؤهلهم فيما بعد للتفوق في العالم الرقمي المتطور.
وأضافت: بالنيابة عن stc، أود أن أهنئ الفائزين في المسابقة وأشكر جميع الطلاب الذين شاركوا في مسابقة البرمجة على جهودهم. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أتقدم بشكر خاص إلى المسؤولين في KTECH لتنظيم هذه المسابقة الناجحة والتي تأتي كإحدى المبادرات المندرجة ضمن تعاوننا الاستراتيجي لعام 2024.

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