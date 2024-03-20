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KIB يعلن رابحي سحوبات عرض فبراير

3/20/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الرابحين في سحب عرض فبراير الحصري، والتي أطلقها البنك مؤخرا لكل عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، بما فيها فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت ومسبقة الدفع، وذلك لمكافأتهم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني عبر فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، علما بأن إجمالي قيمة الجوائز النقدية هو 8000 دينار.
وقد فاز كل من رجا حمود رجا الهاجري وحكيم الدين سيفي بجائزة نقدية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، بينما تم تقديم جائزة نقدية قيمتها 250 دينارا لكل من: حمدي محمد الرز، طلال حسين الشمري، عبدالرحمن راشد الخرافي، داود سليمان بوطيبان، محمد عبدالله شودري، عيسى سمير المطيري، صالح علي الرمضان، أحمد فاروق رزق، علي خليل تقي، يوسف دهيمان الشمري، محمود عبدالرحمن مدوخ، مشاري جاسم العطار، عبدالعزيز ماطر الماجدي، عبير عيسى السويدي، عبدالله نوح بورسلي، عادل عبدالرحيم الحمداني، فيصل حميدي السند، علي محمد العجمي، فاطمة هاشم موسوي، عزيز مبارك العنزي، مصطفى عايش السلامين، ناصر عايض العازمي، بدر يوسف الفضلي وعلي ناصر الضاحي، علما بأن السحب أقيم في المبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، صرحت مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB، ليلى نصرالله: نفتخر بمواصلة إطلاق الحملات المبتكرة والعروض المميزة المصممة لمكافأة عملائنا، ويسرنا التقدم بالتهنئة من كل الفائزين في سحب عرض فبراير.

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