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عشر طلائع في العلاقات الصينية - الكويتية بقلم تشانغ جيانوي

3/20/2024 2:08:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: تشانغ جيانوي - سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت
يصادف اليوم الـ 22 من شهر مارس لهذا العام الذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت. ومنذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، فقد صمدت تلك العلاقات أمام اختبار التقلبات الدولية، وظلت تتطور بشكل سليم ومستقر، وقد حقق التعاون بينهما في مختلف المجالات نتائج مثمرة، ما جعل العلاقات الصينية- الكويتية تأتي دائما في طليعة التبادلات الصينية مع دول المنطقة، وقد لعبت تلك العلاقات الثنائية دورا قياديا ومثاليا، وخلقت طلائع لنجاحات كثيرة مرة تلو الأخرى.
أولا، تعد الكويت أول دولة من بين دول الخليج ترسل وفدا رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية. ففي فبراير عام 1965، قام سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، عندما كان وزيرا للمالية والتجارة والصناعة آنذاك، بزيارة الصين، حيث لقي استقبالا حارا من الجانب الصيني باعتباره أول وفد رفيع المستوى من الكويت ومن دول الخليج كذلك، واجتمع مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة والمسؤولين الآخرين من القيادة الصينية، وشدد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح خلال الزيارة على أن الكويت تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وتدعم مبدأ الصين الواحدة، وكانت هذه الزيارة بمثابة بداية للتبادلات الرسمية بين الصين والكويت، وأرست أساسا مهما لإقامة العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد بضع سنوات.
ثانيا، تعد الكويت أول دولة خليجية عربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين.
ففي مارس 1971، أقامت الكويت علاقات ديبلوماسية مع الصين، ما فتح الباب أمام التبادلات الودية بين دول الخليج العربية والصين، وفي العام نفسه، صوتت الكويت لصالح استعادة الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، فقد التزمت الكويت دائما بمبدأ الصين الواحدة، كما دعمت الصين الكويت بقوة في الحفاظ على الاستقرار الوطني واستكشاف طريق التنمية المناسب لظروفها المحلية، وهكذا دعم البلدان بعضهما البعض دائما في القضايا التي تتعلق بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما، فقد كانت الصين تعارض بشدة الغزو العراقي للكويت، وبذلت قصارى جهدها لاستعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها كعضو دائم في مجلس الأمن، وبعد تحرير الكويت، ظلت الصين تدعم بقوة مطالب الكويت المشروعة لحل القضايا التي خلفتها الحرب، وعززت التعامل السليم مع القضايا ذات الصلة.
ثالثا، تضم الصين أكبر عدد من البعثات الديبلوماسية الكويتية، بالإضافة إلى سفارة دولة الكويت في بكين.
أنشأت الكويت ثلاث قنصليات عامة في مدن قوانغتشو وهونغ كونغ وشانغهاي، ويعكس حجم بعثة الكويت الديبلوماسية في الصين أهمية العلاقات الصينية- الكويتية واتساع وعمق التعاون بين البلدين.
رابعا، الكويت من أولى الدول العربية وأكثرها تقديما للقروض الحكومية الميسرة إلى الصين.
منذ عام 1982، بدأ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض ميسرة للصين، وخلال أكثر من 40 عاما، قدم ما يقرب من 305 ملايين دينار كويتي لـ 40 مشروعا في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والبيئة، ما ساهم بشكل إيجابي في التنمية المحلية للصين، لاسيما في بناء المناطق الوسطى والغربية للصين، وقد أصبحت الصين الآن ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الكويت، ولا تزال الكويت تقدم الدعم لاستراتيجية النهوض الريفي في الصين، ما يجعل هذه الصداقة التقليدية أكثر قيمة.
خامسا، الكويت هي الدولة الوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني.
أرسلت الحكومة الصينية منذ عام 1976 الدفعة الأولى من الفريق الطبي إلى الكويت، وعلى مدار أكثر من 40 عاما، أوفدت الصين إلى الكويت 24 دفعة من الفرق الطبية، والتي بلغ عدد أعضائها 245 عضوا، حيث عالجوا أكثر من 800 ألف مريض.
ويعد الفريق الطبي الصيني مثالا مهما للتعاون الصحي بين الصين والكويت ويعكس الصداقة الخاصة بين البلدين. بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى الكويت، في حين قدمت الكويت أيضا مساعدات طبية للصين، فظل البلدان يتبادلان الدعم والمساندة للتغلب على التحديات ومواجهة الوباء، ويخطان معا قصة التعاون الطبي والصحي بينهما.
سادسا، الصين هي أكبر شريك تجاري للكويت.
احتلت الصين صدارة الشركاء التجاريين للكويت لمدة 9 سنوات متتالية، وأصبحت التجارة بينهما «حجر الأساس» للتعاون الاقتصادي. في عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية 22.39 مليار دولار أميركي، متجاوزا 100 ضعف ما كان عليه عند إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وطوال هذا العام، استوردت الصين 24.53 مليون طن من النفط الخام من الكويت، وهي ثاني أكبر وجهة لصادرات النفط الخام الكويتي، كما شهد التعاون التجاري بين الجانبين تطورا مستمرا ليشمل سلعا متنوعة علاوة على النفط الخام التقليدي، حيث تزايدت صادرات الصين من المنتجات الميكانيكية والسيارات إلى الكويت في السنوات الأخيرة، ومع تسارع التنمية عالية الجودة في الصين، يتاح المزيد من الفرص للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
سابعا، تعد الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توقع وثيقة التعاون للمشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» مع الصين.
فقد استجابت الكويت بنشاط لمبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفي يونيو 2014، وقعت الصين مع الكويت مذكرة بشأن تعزيز التعاون بين «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«مدينة الحرير»، مما فتح آفاق تنمية أوسع للتعاون والمنفعة المتبادلة بين البلدين.
وفي السنوات الأخيرة، واصل الجانبان تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين «الحزام والطريق» و«رؤية الكويت 2035»، وحققا نتائج مثمرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمارات والاتصالات وغيرها، كما شاركت الشركات الصينية في بناء العديد من المشاريع في الكويت، حيث قدمت مساهمات بارزة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت. ويصادف هذا العام الذكرى الـ 10 لتوقيع وثيقة التعاون للمشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بين الصين والكويت، وإن الصين على أتم استعداد للعمل مع الكويت لفتح صفحة جديدة من التنمية عالية الجودة في البناء المشترك لـ «الحزام والطريق» بين البلدين.
ثامنا، يعتبر مكتب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في شانغهاي مكتب الاستثمار الخارجي الوحيد الذي افتتحته الهيئة بعد استقلال الكويت.
افتتحت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مكتب تمثيل لها في بكين في عام 2011، وانتقلت إلى شانغهاي في عام 2018. وهو مكتب الاستثمار الخارجي الوحيد الذي أنشأته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية منذ استقلال الكويت، مما عزز التعاون بشكل فعال بين الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد أصبح التعاون الاستثماري علامة بارزة جديدة للتعاون العملي بين الصين والكويت، وقام مكتب الاستثمار الكويتي باستمرار تنويع أشكال استثماراته، بما فيها الاستثمار في مشروع السكك الحديدية عالية السرعة جينان- تشينغداو، ليصبح أول مؤسسة استثمار أجنبية تستثمر في السكك الحديدية عالية السرعة في الصين.
تاسعا، يعد المركز الثقافي الصيني في الكويت أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج.
شهد التعاون بين الصين والكويت في المجال الثقافي مسيرة باهرة وحافلة بالنقاط الساطعة، حيث أرسلت الصين العديد من الفرق الفنية لزيارة الكويت لتقديم العروض الفنية، وفي وقت زار الكثير من الشخصيات الثقافية الكويتية الصين للمشاركة في الأنشطة الثقافية بنشاط. في 17 سبتمبر من العام الماضي، أطلق المركز الثقافي الصيني في منطقة السالمية بالكويت تشغيله التجريبي، وباعتباره أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج، فإنه سيوفر منصة مهمة لتعزيز التبادلات الثقافية والروابط الشعبية بين الصين والكويت، وسيصبح نافذة مهمة للأصدقاء من جميع الأوساط في الكويت لتعلم اللغة الصينية وفهم الثقافة التقليدية المتميزة الصينية، ولمس نبض التنمية الحيوية للصين في العصر الحاضر، كما أنه سيلعب دورا فعالا في ترسيخ الأساس الثقافي لبناء المجتمع الصيني- العربي للمستقبل المشترك.
عاشرا، إن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو أول زعيم من زعماء دول الخليج يعلن صراحة دعمه لـ «المبادرات العالمية الثلاث».
في سبتمبر 2023، التقى الرئيس شي جينبينغ بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مدينة هانغتشو، حيث أعرب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن دعمه لمبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الرئيس شي جينبينغ، وقد توصل الزعيمان إلى توافقات واسعة النطاق بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشهدا معا توقيع 7 وثائق تعاون، بما فيها البيان المشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت للسنوات 2024-2028، ووثائق التعاون الثنائي في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والحوكمة البيئية، مما يوضح اتجاه تطور العلاقات الصينية -الكويتية.
رغم طول المسافة التي تفصل بين الصين والكويت ومع مرور الزمان، إلا أن حدود الصداقة بين البلدين تتجاوز الجبال والبحار، وظل البلدان يسيران جنبا إلى جنب، وأصبحا صديقين حميمين وشريكين موثوقين يدعمان بعضهما البعض ويثقان في بعضهما البعض ويشتركان في نفس المصير، وقد أنشآ نموذجا للتعامل بين الدول، وقد التقى الرئيس شي جينبينغ مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرتين، ورسما معا خارطة طريق جديدة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، وفي الوقت الحالي، تعيش العلاقات الصينية -الكويتية مرحلة حاسمة للبناء على ما تم التوصل إليه من نجاحات وشق طريق للمستقبل، ويتطلع الجانب الصيني إلى العمل مع الجانب الكويتي لتنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين، وتعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية للبلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وغير ذلك، وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني، ودفع بناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني - الكويتي عالي المستوى بنشاط، لتقديم مساهمة أكبر في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

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