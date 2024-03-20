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التجاري يشارك في معرض الكويت التقنية الوظيفي

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيدا لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح، شارك البنك التجاري الكويتي بمعرض الفرص الوظيفية في كلية الكويت التقنية، وذلك تأكيدا على أهمية المشاركة في هذه المعارض الوظيفية التي تعتبر بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية، وأرباب العمل من ناحية أخرى.
وتأتي مشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدا لدعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة بالقطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.
وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات في الدولة. ولهذا الغرض، يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي.
وتابع أن البنك يولي أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والكليات، ومنها كلية الكويت التقنية، حيث قدم موظفو البنك شرحا وافيا للطلبة عن الوظائف المتاحة لدى البنك، منوها بأن جهود «التجاري» لا تقف فقط على التعيين، بل يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم وتحديد المسارات الوظيفية للخريجين الكويتيين بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

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