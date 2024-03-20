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نقل وتدوير 13 مديرا ومسؤولا في التجارة

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أجرى وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان حركة نقل وتدوير واسعة شملت مختلف مديري ورؤساء الأقسام العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، والذين بلغ عددهم 13 مديرا ومسؤولا.
وشملت حركة النقل والتدوير التي قام بها وزير التجارة والصناعة نقل عبدالرحمن نومس النومس من منصب مدير إدارة التأمين (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات) إلى منصب مدير إدارة مكتب الوزير، وهو المنصب الذي كان يشغله النومس في فترات سابقة.
كما تم نقل مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها فيصل عبدالله الأنصاري إلى منصب مدير إدارة حماية الرقابة التجارية.
وتضمنت القرارات كذلك نقل ناصر نايف المطيري من منصب مدير إدارة حماية المستهلك (الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك) إلى منصب مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية والإشراف على السلع وتحديد أسعارها، وهو الجهاز الذي يتبع وكالة الرقابة التجارية وحماية المستهلك كذلك.
كما تم نقل مدير إدارة الرقابة التجارية (الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك) منصور النزهان، إلى منصب إدارة قمع الغش التجاري والتجاري والتوعية.
وشملت القرارات كذلك نقل مدير إدارة السجل التجاري (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات) سلطان العتيبي، إلى منصب مدير إدارة الشركات المساهمة، ونقل مدير إدارة الشركات المساهمة علي براك الداهوم، إلى منصب مدير إدارة السجل التجاري (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).
وتم نقل مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية عبدالرحمن عبد المحسن المطيري إلى منصب مدير إدارة حماية المستهلك، بالإضافة إلى نقل مدير إدارة شركات الاشخاص سيف عبدالله الرويس إلى منصب مدير إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).
وتم نقل مدير إدارة العقار (الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة) عيسى صالح الجيماز، إلى منصب مدير إدارة التأمين (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات)، ونقل مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب نضال خريبط إلى منصب مدير إدارة شركات الأشخاص (الوكالة المساعدة لشؤون الشركات).
وتم كذلك نقل مدير إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناصر الملا، إلى منصب مدير إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة).
وتم نقل مدير مراقبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صالح محمد الرندي، إلى منصب مدير مراقب الحسابات المالية في إدارة الشؤون المالية، ونقل مراقبة الحسابات المالية نورة بدر أبا الصافي، إلى منصب مراقبة الحسابات المالية (الوكالة المساعدة للشؤون المالية والادارية).

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