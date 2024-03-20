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مروان بودي الجزيرة ستحلق إلى 100 وجهة بحلول 2028

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة طيران الجزيرة اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في مقرها الرئيسي، حيث وافق مساهمو الشركة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 التي كانت قد أعلنت فيها عن أرباح صافية بلغت 6.13 ملايين دينار وربحية سهم بلغت 27.86 فلسا.
وقد ارتفع عدد الركاب خلال 2023 بنسبة 30.6% إلى 4.68 ملايين راكب، في حين ارتفع معدل إشغال المقاعد إلى 78.2%، ووافق المساهمون خلال الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية إلى تسعة أعضاء.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي: «واجهت طيران الجزيرة العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أظهرت الشركة مرونتها في تخطي هذه المراحل. ولم يكن العام الماضي مختلفا، لكن الشركة استمرت بالتركيز على إدارة التكاليف وتعزيز معدل إشغال المقاعد والتوسع في حصتها السوقية، وهو ما مكنها من الحفاظ على وضعها القوي في بيئة تنافسية جدا. إن نموذج أعمالها المتين وجودة خدماتها يدعمان دائما نجاح الشركة، ونحن نشهد بالفعل بداية جيدة في عام 2024».
وأشار إلى أن النظرة للعام الحالي تبقى إيجابية، حيث تتطلع الشركة إلى إضافة وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها وطائرات جديدة إلى أسطولها، وبحلول عام 2028، تتوقع طيران الجزيرة خدمة أكثر من 100 وجهة وكذلك زيادة حجم أسطولها إلى 35 طائرة، فيما من المتوقع أن يتجاوز معدل إشغال مقاعدها نسبة 80% في العام المقبل.
وأضاف أن من خطط الشركة التوسعية، مشروع قيد الإنشاء لبناء حظيرة جديدة للطائرات ستوفر فيها خدمات الصيانة ذات معايير عالمية متفوقة، وستدخل خط التشغيل بحلول عام 2025، وأيضا عدد من التوسعات في البنية التحتية المخطط لها لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين في المستقبل القريب.

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