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عجز الميزانية يتقلص 635 مليون دينار في شهر

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة تقلص خلال شهر يناير الماضي بنحو 635 مليون دينار، بعدما بلغ العجز بنهاية يناير المنصرم (عن فترة أول 10 أشهر من العام المالي) نحو 1.092 مليار دينار مقارنة مع 1.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات التي حققتها لكويت خلال شهر يناير الماضي بنحو 2.36 مليون دينار لتصل إلى 17.8 مليار دينار بنهاية يناير مقارنة مع 15.44 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وارتفع جملة المصروف والالتزام إلى 18.89 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 17.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وتفصيليا، أظهرت بيانات تقرير المتابعة للإدارة المالية عن فترة الـ 10 أشهر الأولى للسنة المالية 2023/2024، أن الكويت حصلت 95.2% من الإيرادات النفطية المقدر تحصيلها عن العام المالي كاملا بإيرادات فعلية بلغت 16.35 مليار دينار مقارنة مع 17.16 مليار دينار مقدر تحصيلها عن العام كاملا.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية 1.45 مليار دينار تم تحصيلها فعليا خلال أول 10 أشهر من العام المالي تتضمن ما قيمته 347.9 مليون دينار ضرائب ورسوم و80.4 مليون دينار مساهمات اجتماعية، و1.01 مليار دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى، و5.09 ملايين دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.
وأنفقت الكويت نحو 71.8% من إجمالي الاعتمادات المقدرة الإنفاق خلال العام كاملا بواقع 18.8 مليار دينار من بينها 17.18 مليار دينار مصروفات، و1.7 مليار دينار التزام. وبلغ إجمالي المصروف والالتزام الذي تم إنفاقه على تعويضات العاملين نحو 6.7 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، وبلغ الإنفاق على السلع والخدمات نحو 4.11 مليارات دينار.
وسجل الإنفاق على الباب الخامس الخاص بالإعانات نحو 1.07 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق على المنح ما قيمته 4.64 مليارات دينار، وسجل الإنفاق على المنافع الاجتماعية 524.38 مليون دينار، فيما سجل الإنفاق على المصروفات والتحويلات الأخرى 994.58 مليون دينار، وبلغ الإنفاق على باب شراء الأصول غير المتداولة نحو 821.4 مليون دينار.

MENAFN20032024000130011022ID1108001807

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