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350 مليون دولار سندات أميركية باعتها الكويت في يناير

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
خفّضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال يناير الماضي بنسبة 0.75% بقيمة 350 مليون دولار، لتصل إلى 45.97 مليار دولار، مقارنة بـ 46.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.19 مليار دولار، وتبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 43.78 مليار دولار.
بينما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية على أساس سنوي بنسبة 6.21% وبقيمة 2.69 مليار دولار لتصل إلى 45.97 مليار دولار، مقارنة بـ 43.28 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها خلال العام الماضي، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية، وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.
أما على صعد حيازة دول الخليج من السندات الأميركية، فقد اتجهت استراتيجيتها إلى البيع خلال يناير الماضي، حيث تراجعت استثمارات السعودية بواقع 4.4 مليارات دولار وبنسبة 3.33%، لتصل إلى 127.5 مليار دولار، مقارنة بـ 131.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، منها 103.13 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و24.39 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

MENAFN20032024000130011022ID1108001806

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