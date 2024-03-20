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1 4 مليون دينار أرباح الكويتية للمنتزهات

3/20/2024 2:08:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية للمنتزهات عدوان محمد العدواني، أن الشركة حققت صافي ربح قدره 1.4 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعائد 6.85 فلوس مقارنة بـ 1.014 مليون دينار عن السنة المالية المنقضية 2022 وبعائد 5.18 فلوس بزيادة قدرها 32% تقريبا، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 4.9% تقريبا والعائد على الأصول 4.5%.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2 فلس لكل سهم) وأسهم منحة 5% من أسهم الخزينة بواقع (5 أسهم لكل 100 سهم).
وأعرب مجلس إدارة الشركة عن ثقته والتأكيد على الوضع المتين لأصول الشركة واستثماراتها، ووعد بالعمل على تنمية هذه الأصول والعوائد عليها في السنوات المقبلة.

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