المركزي القروض غير المنتظمة بالكويت الأدنى تاريخيا عن 1 42%



سياسات البنك التحوطية والاستباقية تعزز المصدات المالية للبنوك

حصّنت القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية

القطاع المصرفي قادر على خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل الأوضاع الضاغطة مؤشرات السلامة المالية بنهاية 2023 قوية وسليمة وبمعدلات مرتفعة

أحمد مغربيكشف تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي ان نسبة القروض غير المنتظمة في الكويت حافظت على مستواها الأدنى تاريخيا عند 1.42%.وقال «المركزي» في تقريره حول «الذكاء الاصطناعي ما بين المزايا والتحديات» تعزز السياسات التحوطية والاستباقية التي ينتهجها على توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية، حيث يظل قادرا على مواصلة خدمات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل اوضاع ضاغطة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية ديسمبر 2023 من قوة وسلامة اوضاعها المالية والمتمثلة في المعدات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال (19.9%) ومعيار تغطية السيولة (169.3%) ومعيار صافي التمويل المستقر (113.3%)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها الأدنى تاريخيا والبالغ 1.42%.وأكد «المركزي» أنه سيواصل متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف ادوات السياسة النقدية من أجل تكريس الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، وفي اطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.وحول المشهد المحلي، أشار «المركزي» الى ان قراراته جاءت بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار نهج متدرج ومتوازن يهدف لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.وزاد «فيما يتعلق بالعوائد على الودائع، لاتزال الهوامش القائمة بين اسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي لصالح الودائع بالدينار الكويتي، وبما يعزز قدرة البنك المركزي على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع أي عمليات مضاربية قد تحدث للاستفادة من الفروقات السعرية بين الدولار الأميركي والدينار الكويتي. وفي هذا السياق، بلغ الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لاسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الاميركي للودائع لأجل شهر نحو 0.6927 نقطة مئوية مقارنة بنحو 0.6696 نقطة مئوية من يناير من العام الذي سبقه، ونحو 0.7202 نقطة مئوية للودائع لأجل 3 أشهر مقارنة بنحو 0.786 نقطة مئوية في يناير من العام».وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، قال المركزي: «نمر في الوقت الحالي بثورة تكنولوجية هائلة قادرة على تحفيز الانتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع انحاء العالم. ومع ذلك، فإنه يمكن ان تحل تلك التكنولوجيا محل مجموعة من الوظائف. وعليه، فهناك الكثير من التساؤلات حول التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي، ومن الصعب التنبؤ بالتأثير الصافي في الوقت الحالي، أخذا في الاعتبار إمكانية انتشار الذكاء الاصطناعي عبر الاقتصادات بطرق معقدة، لذا، من المهم التوصل الى مجموعة من السياسات للاستفادة بأمان من الامكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لصالح البشرية».وزاد: «ويعد اتباع نهج مدروس ومتوازن امرا مهما عند دمج برامج الذكاء الاصطناعي في السياسات الاقتصادية، حيث يتطلب الأمر التعاون والحوار المستمر فيما بين اصحاب المصلحة من صناع القرار والمختصين والتقنيين لتحقيق التوازن فيما بين الابتكار واللوائح التنظيمية، وأن تتسم تلك اللوائح بالمرونة، بما يمكن من الاستفادة من التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخير كل امكاناته من جانب، وتوخي الحظر وتخفيف المخاطر المحتملة من جانب آخر، وبذلك يمكن للمجتمعات ان تستفيد من الذكاء الاصطناعي للنهوض بالامكانات البشرية وتحقيق الرفاهية والنمو المستدام، وضمان مستقبل رقمي اكثر انصافا وامانا».وتطرق «المركزي» إلى امكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في اعمال البنوك المركزية، مبينا انه منذ الازمة المالية العالمية في عام 2008، باتت البنوك المركزية تواجه اعباء اضافية مستحدثة لا ترتبط فحسب بالحفاظ على استقرار الاسعار واستقرار سعر صرف العملات الوطنية والقطاع المالي، فأصبحت تركز ايضا على مجالات قياس المخاطر النظامية، والعملات الرقمية والتغيرات المناخية، وتعتمد تلك المسؤوليات بشكل كبير على جميع مصادر البيانات الجديدة والوصول اليها وهو ما يعرف بالبيانات الضخمة والتي عادة ما تتسم بحجمها الكبير وتعدد ابعادها وبأنها غير منتظمة.وأضاف ان البنوك المركزي تتمتع بإمكانية الوصول الى كميات ضخمة من البيانات لتسهيل قرارات السياسة النقدية، ويمكنها ايضا استخلاص البيانات من مصادر مختلفة. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من البيانات يعتمد على المعاملات الصغيرة فيما بين الشركات والافراد (التجارة الالكترونية، ومعاملات بطاقات الائتمان). لذا، تكمن اهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال اتخاذ القرارات من البنوك المركزية من خلال جمع وتنظيم وتحليل البيانات على الصعيد الاقتصادي والمالي، بحيث يتم من خلال تلك التقنيات:1 - تعزيز عمليات جمع وتحليل بيانات الاقتصاد الكلي: إذ يساهم الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات لمؤشرات الاقتصاد الكلي بكفاءة، مما يساهم في عملية التنبؤ بالدورات الاقتصادية وذلك من خلال تحليل مكونات الناتج المحلي الاجمالي ومعدل التضخم، وذلك مع امكانية مراقبة اسعار السلع ومراقبة اوضاع سوق العمل.2 - تحسين الاشراف على البنوك وتقييم مخاطر القطاع المالي إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز من عمليات الإشراف على البنوك، من خلال أتمتة جمع وتحليل مجموعة البيانات المالية الضخمة.والكشف عن الانماط التي تشير الى المخاطر المحتملة أو الاحتيال، مما يؤدي الى رقابة أكثر كفاءة واستباقية للمخاطر، مع تعزيز الامتثال وإمكانية النفاذ الى بيانات البنوك بشكل فوري، وبالتالي تعزيز النظام المالي ليكون أكثر مرونة وأمانا.3 - تعزيز مكافحة عمليات غسيل الأموال إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز من فعالية وكفاءة التحقيقات في عمليات غسيل الاموال والجرائم المالية وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية وغير المالية من خلال رصد الانشطة المشبوهة وتتبع تدفقات الأموال.4 - تحسين تحليل مخاطر الائتمان: يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي جمع وتحليل البيانات الخاصة بالدرجات الائتمانية (credit scores) للعملاء، وتصنيفها مع تقييم مخاطر التعثر عن السداد.5 - تحسين العمليات: يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات من خلال سرعة إعداد التقارير والتحليلات، مما يؤدي الى زيادة الانتاجية وسرعة الاستجابة.8 تحديات ومخاطرتطرق تقرير «المركزي» الى التحديات والمخاطر التي قد تنشأ مصاحبة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين تدارك تلك المخاطر من خلال وضع خطط واستراتيجيات ونهج استباقي، من قبل صناع القرار، وفيما يلي أبرز المخاطر الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على النحو التالي:1 - عدم كفاية البيانات: قد يولد نماذج الذكاء الاصطناعي تحيرا خوارزميا نتيجة عدم توافر بيانات كاملة، أو بسبب عوامل بشرية مثل القرارات التي يتخذها مهندسو نماذج الذكاء الاصطناعي، أثناء عمليات تطوير هذه النماذج.2 - الخصوصية: إن تقنية الذكاء الاصطناعي معرضة للاختراق من خلال نفاذ الأشخاص غير المصرح لهم الى البيانات الحساسة الخاصة بالافراد أو الشركات أو الجهات الحكومية، وعادة ما تعالج برامج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات، لذلك فإن وضع استراتيجيات تحمي خصوصية البيانات أمر مهم وضروري.3 - الأمن السيبراني: قد تتعرض برامج الذكاء الاصطناعي الى الهجمات السيبرانية، ويمكن أيضا التلاعب بها لتعطي الجهات والمستخدمين بيانات غير سليمة، وعلى سبيل المثال، يقوم طرف ثالث بإعطاء نموذج الذكاء الاصطناعي تعليمات جديدة تخدع النموذج المولد للمعلومات لتقديم مخرجات غير سليمة للمستخدم النهائي.4 - قابلية للتفسير: يعتمد الذكاء الاصطناعي على الشبكات العصبية التي تحتوي على العديد من المعاملات (Parameters) الأمر الذي يشكل تحديا في فهم كيفية إنتاج البيانات المخرجة.5 - الموثوقية: من الممكن أن يحصل المستخدم على إجابات مختلفة لنفس الأوامر المدخلة عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، والذي بدوره يقوض من دقة وموثوقية الإجابات والمخرجات.6 - تفاقم التعقيد الرقابي: في ظل تطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فمن الممكن أن تواجه الشركات بيئة متزايدة التعقيد من اللوائح والنظم مما يفاقم من التعرض للمخاطر التنظيمية.7 - المخاطر غير المالية للشركات: تزداد المخاطر التشغيلية نتيجة للاعتماد غير الصحيح على الذكاء الاصطناعي، ويتم ذلك من خلال إهمال جوانب التدريب وتنمية القدرات، والحوكمة، وحماية البيانات، وقد تتحول تلك المخاطر التشغيلية الى مخاطر مالية مع مرور الوقت.8 - التفاوت في النفاذ: يظل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي متفاوتا غير متوازن، وإن إمكانية النفاذ الى تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست موحدة للدول والشركات والأفراد، ومن الممكن أن تستفيد الأطراف (الدول/ الشركات/ الأفراد) ذات (الموارد المالية/ البنية التحتية) من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الحصول على دخل أعلى ومزايا تنافسية أكثر من غيرها، الأمر الذي يؤدي لاتساع فجوة التفاوت الاقتصادي (Economic Inequality) بين الدول والشركات في الاقتصادات المختلفة وكذلك من المتوقع أن تتبع فجوة التفاوت في الأجور، حيث يتمتع الافراد ذوو المهارات التقنية المطلوبة لتطوير وتنفيذ وإدارة برامج الذكاء الاصطناعي بفرص اقتصادية أكثر من الافراد ذوي المهارات المنخفضة.