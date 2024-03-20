وزير الأوقاف: كل ما يجمعه صندوق الزكاة يذهب للفقراء والمساكين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، إن الأموال التي يجمعها صندوق الزكاة تذهب جميعها للفقراء والمساكين ولا يصرف أي منها على المصاريف الإدارية أو غيرها، حيث تتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية هذه المصاريف.



وأضاف خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، ملتقىً خيرياً نظّمه صندوق الزكاة في منطقة وادي السير ، أن الصندوق يجمع زكاة المال وما يؤتى إليه من البرامج الوقفية واستثمار أموال الوقف، ويقدم رواتب شهرية لأكثر من 5000 أسرة، إضافة إلى برامجه المتمثلة بالملتقيات الخيرية، وتقديم المساعدات الشهرية والعينية والطارئة والمشاريع التأهيلية، ومشروع الغارمات.



وتابع، تعودنا أن نجتمع في مثل هذه الملتقيات الخيرية على امتداد الوطن، لتجسيد معنى التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، وأوجبه علينا واجبنا الوطني، ووجهتنا إليه قيادتنا الهاشمية، مشيرا إلى أن الأردن من الدول القليلة في العالم التي لديها صندوق زكاة يعمل بقانون، على جمع الزكاة وفق ما امرنا ديننا لتحقيق التكافل والتماسك المجتمعي.



وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائيّة بقيمة 30 دينارًا، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرًا الى تقاضي 150 أسرة في منطقة وادي السير رواتب شهريّة من صندوق الزكاة و50 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق.



وأشار مدير أوقاق عمان الثانية الدكتور فراس أبو خيط، إلى دور الوزارة في إعلاء الكلمة الطيبة المعتدلة على منابر المساجد وفق منهج وبرنامج علمي يوازن بين تعزيز القيم الدينية والوطنية، وإيجاد نخبة مؤهلة وواعية من الأئمة والخطباء ممن يحرصون على حمل الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.



ولفت الى التطور والإبداع في مفهوم الوقف النقدي واستثماره بما يتفق مع القواعد الشرعية والأسس الاستثمارية، واستحداث مديرية في الأوقاف لهذه الغاية حتى يكون الوقف جزءا أساسيا في عملية التنمية الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



وافتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة وقدمت فيه الرعاية الصحيّة لأهالي منطقة وادي السير بمختلف الاختصاصات الطبيّة.



وحضر الافتتاح، متصرف لواء وادي السير خالد المعايطة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير العلاقات العامة بالوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.