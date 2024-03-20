منخفض جوي يؤثر على الأردن الأسبوع المقبل - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكون الأجواء مائلة للبرودة وغائمة جزئياً غدا الخميس، ويحتمل هطول زخات أمطار مع ساعات العصر والمساء في بعض المناطق.
ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة، مع فرصة لهطول بعض الأمطار المتفرقة، وبخاصة في شمال المملكة.
أما السبت، فيكون الطقس باردا نسبيا ومستقرا مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
وتتأثر المملكة الأحد بامتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع فرصة لهطول الأمطار المتفرقة بمشيئة الله.
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