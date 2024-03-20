أولى إصداراتها : المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة تصدر كتاباً حول التّراث الّلغوي الكنعاني في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله- المكتبة الوطنية: تضع المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة بصمتها الأولى في عالم النّشر بإصدار كتاب يستكشف التّراث الّلغوي الكنعاني في فلسطين.

ويحمل الكتاب عنوان "التّراث الّلغوي الكنعاني المكتوب من فلسطين": وهو من إعداد د. عصام الحلايقة

وتحرير د. حمدان طه، ويأتي في 440 صفحة من القطع الكبير، ويشمل مقدّمة وسبعة فصول حول النّقوش الكنعانيّة من فلسطين وإطارها الحضاري والإثني، وزُوّد الكتاب بأكثر من 206 من النّماذج التّوضيحيّة كالصّور والخرائط والجداول والفهارس.



وأكّدت المكتبة الوطنيّة أنّ هذا الكتاب يمثل أوّل عمل علميّ شامل باللّغة العربيّة حول التّراث اللّغويّ الكنعانيّ المكتوب في فلسطين التّاريخيّة، ويشمل النّقوش والأبجديّات الكنعانيّة على امتداد نحو ألفٍ وثلاثمائة سنة من القرن التاسع عشر قبل الميلاد مع أوّل ظهور للأبجديّة، وحتّى نهاية القرن السّابع قبل الميلاد حين تراجعت الكتابة الكنعانيّة لصالح الآراميّة باعتبارها لغة دوليّة، وتتزامن مع فترة العصر البرونزيّ الوسيط والمتأخّر والعصر الحديديّ الأوّل والثّاني، وهي مرحلة اتّسمت بالتّمدّن في التّاريخ الحضاريّ الفلسطينيّ.

ويعرّف الكتاب بالتّراث الكنعانيّ المكتوب بكلّ مكوّناته، بما في ذلك التّعريف بالكتابة، وأصل الأبجديّة الكنعانيّة وأنواعها وميّزاتها، وكيفيّة تحوّلها من أبجديّة إقليميّة إلى أبجديّة دَوليّة، وانتشرتْ في الشّرق والغرب، وأصبحت أساس كلّ الأبجديّات الحديثة والمعاصرة، وهي جزء من المأثرة الحضاريّة التي قدّمتها فلسطين للبشريّة.

ويقدّم الكتاب نماذج لنحو عشرات من النّقوش والكتابات والجعلان، كُتِبتْ على الحجارة والفخّار والجِلد والمعادن، وهي مرشّحة للزّيادة مع استمرار التّنقيبات الأثريّة، وتغطّي الدّراسة فلسطين التّاريخيّة متداخلة مع المناطق المجاورة فيما عُرف بأرض كنعان.

وجمعت الدّراسة المعطيات ذات العلاقة بالنّقوش من المصادر الأوّليّة، والنّقوش القديمة ذاتها والأدلّة الأثريّة، ومن الأدبيّات الأجنبيّة والعربيّة المنشورة، وتمّ تحليل تلك المعطيات بهدف استنباط معلومات تاريخيّة، وتفسيرها، مع وصفٍ للكتابات، وسياقاتها الزّمنيّة والحضاريّة والإثنيّة، وتحليل نصوصها والتّعليق عليها.

ويُبرز هذا العمل دور الكتابات الكنعانيّة، باعتبارها مصدرًا أوّليًّا لتاريخ فلسطين القديم، وهي تقدّم معلومات تاريخيّة حول الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والإداريّة والمعتقدات الدّينيّة لمجتمع دولة المدينة الكنعانيّ، وتشمل أحداثًا سياسيّة مهمّة وأسماء الأماكن، والأعلام، وأسماء الآلهة الكنعانيّة، وأسماء أقوام وإثنيّات وفئات اجتماعيّة، ومعلومات أبجديّة وتعليميّة.



وأكّد د. حمدان طه في معرض تقديمه للكتاب أن النّقوش والكتابات تقدّم مصدراً هامّاً للتّعريف بالجغرافيا التّاريخيّة لفلسطين، فقد ذكرت أسماء فلسطين القديمة، كريتنو العليا وريتنو السّفلى وجاهي وكنعان، وذكرت أسماء المدن القديمة في سياق الحملات العسكريّة المصريّة على كنعان والتّبادلات التّجارية في نصوص الّلعن المصرية من القرن الثّامن عشر قبل الميلاد، وفي سجلّ حملة تحتمس الثّالث ورمسيس والعديد من الكتابات الّتي وصفت المشهد الطّبيعي في فلسطين، كما قدّمت قصّة الضّابط المصري سنوحي وصفاً حيّاً للمشهد الطّبيعي في فلسطين، واصفاً طبوغرافيّتها وزراعتها وثمارها وعادات السّكّان فيها.

ويشكّل هذا العمل مرجعًا قيّمًا للباحثين والأكاديميّين والطّلبة المتخصّصين في آثار فلسطين وتاريخها القديم، والنّقوش والكتابات القديمة والجغرافيا التّاريخيّة لمنطقة جنوبيّ بلاد الشّام، والعاملين في الوزارات والمؤسّسات الثّقافيّة والمهتمّين بالحضارة الكنعانيّة والتّاريخ القديم.



وتأتي هذه الدّراسة في إطار محاولات إعادة كتابة تاريخ فلسطين من منظور محلّيّ، بالاعتماد على منهجيّة علميّة، قائمة على الأدلّة المادّيّة الأثرية والمنقوشة، وتتطلّع إلى تزويد المكتبة العربيّة بمادّة عربيّة علميّة شاملة في حقل النّقوش، والأبجديّات الكنعانيّة وتطوّرها من القرن التّاسع عشر ق.م. وحتى القرن السّابع ق.م، بالإضافة إلى إنتاج مدوّنة في حقل النّقوش الكنعانيّة باللّغة العربّية، وتوفير نواة قاعدة بيانات عن النّقوش في فلسطين، لِتكونَ في متناول الباحثين من المؤسّسات الأكاديميّة الحكوميّة والأهليّة.



يأتي إصدار هذا الكتاب ضمن جهود المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة في تعزيز التّراث الثّقافي واللّغوي في فلسطين التّاريخيّة، ويمثّل بداية واعدة لسلسلة من الإصدارات المتميّزة الّتي تهدف إلى تسليط الضّوء على تاريخ فلسطين القديم والحديث.