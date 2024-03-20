هيئة تنمية المجتمع تنظم لقاءً لأمهات أصحاب الهمم في مجلس أم سقيم بدبي

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضمن فعاليات "رمضان في دبي" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقاءً لعدد من الموهوبين من أصحاب الهمم وأمهاتهم، في مجلس أم سقيم بدبي وذلك بالتزامن مع يوم الأم حيث جرى استعراض عدد من أبرز قصص النجاح، التي ساهمت فيها الأمهات بتغيير مجرى حياة ابنائهن من أصحاب الهمم متجاوزين بذلك مختلف التحديات والعقبات ومؤمنين بقدرات أبنائهن وحقهم في بلوغ أقصى طاقتهم.

وصاحب اللقاء معرض لمنتجات أصحاب الهمم بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وهوايتهم التي ساهمت في إطلاق عدد منهم لمشاريعهم الخاصة. وتضمنت المشاريع منتجات فنية ومشغولات يدوية ومأكولات وملابس.

كما استعرضت خيالة دبي كيفية تدريب الأطفال من أصحاب الهمم على رياضة ركوب الخيل، والتي تأتي ضمن البرامج التأهيلية التي تعتمدها هيئة تنمية المجتمع وتساهم بشكل كبير ولافت في التطور الحركي والسلوكي والنفسي للأطفال.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات والبيئة الدامجة لافتةً أن المتابعة الحثيثة لاحتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم وأسرهم ساهمت بطرح مبادرات وبرامج تتيح حصولهم على جميع حقوقهم في الصحة والتعليم والتمكين والدمج الاجتماعي.

وقالت: "ساهمت منفعة أصحاب الهمم في توفير دعم ملموس لأصحاب الهمم وأسرهم حيث أتاحت لهم فرصاً أكبر للحصول على التعليم والتأهيل المهني والأدوات المساعدة التي تعزز دمجهم في المجتمع، وتواصل الهيئة العمل بشكل مباشر مع أسر أصحاب الهمم والجمعيات والجهات الموفرة لخدماتهم للتعرف بشكل معمق على احتياجاتهم وتلبية هذه الاحتياجات".

وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من منفعة أصحاب الهمم بلغ منذ إطلاقها، 5498 مستفيداً من أصحاب الهمم، وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها لهذه المنفعة أكثر من 68 مليون درهم تم صرفها لتتيح لأصحاب الهمم دخول المدارس ومراكز التأهيل المهني أو للحصول على أدوات مساندة أو معلمي ظل أو مترجمي لغة إشارة.

يُذكر أن حملة "رمضان في دبي" قد انطلقت قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث كلّف مجلس دبي للإعلام "براند دبي" بالإشراف على تنفيذ الحملة بالشراكة والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من أجل وضع إطار موحد يكفل خروج المظاهر الاحتفالية على أفضل وجه ممكن، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الاحتفالات بما يضمن لها أفضل تغطية إعلامية لتعريف مجتمع دبي ودولة الإمارات بالفعاليات والأنشطة الرمضانية المختلفة التي تحتشد بها الإمارة على مدار شهر رمضان المبارك.

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