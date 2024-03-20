طفل عمره عامان أمضى ليلة كاملة في الغابة مع الحيوانات.. ما مصيره؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن طفل يبلغ من العمر عامين من النجاة بعد أن أمضى ليلة كاملة في غابة مع الحيوانات البرية، عندما اختفى أثناء تواجده مع جدته.
وعثر رجال الشرطة على الطفل تحت شجرة وكان مرهقاً وحافي القدمين، مبللًا، وشبه متجمد.
وقال الطفل للشرطة : "كان هناك ذئب كبير. ساقاي تؤلماني".
وكان الطفل يقيم مع جدته بالقرب من تودورا، رومانيا، بينما كانت والدته ووالده يعملان في المملكة المتحدة. وكانا يزوران جيرانهما عندما اختفى بعد ظهر يوم الأحد 17 مارس.
وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت جدته: "بالقرب من تلك النافذة، هناك، على الرصيف. هذا هو المكان الذي كان يلعب فيه. ثم أعدته إلى المنزل"."عندما أحضرته إلى المنزل، اختفى مرة أخرى." وتتبع أولئك الذين يبحثون عن الطفل آثاره بعد أن رصدته كاميرا مراقبة وهو يسير نحو غابة تيودورا بمفرده.
الغابة ضخمة ومليئة بالنباتات والحيوانات وبها الكثير من المنحدرات الشديدة. ساعد ما يقرب من 400 شخص في البحث عن الطفل ، بما في ذلك 180 متطوعًا وكلاب تعقب ومروحيات وطائرة صغيرة بحسب صحيفة ميرور.
وبعد 25 ساعة، تم العثور عليه في نهاية المطاف، ولكن بحلول تلك اللحظة، كان الباحثون قد بحثوا عبر منطقة تمتد لأكثر من 800 كيلومتر مربع. وقد قطع الطفل مسافة تزيد عن 4 كيلومترات، حتى لم يعد قادراً على المشي.
MENAFN20032024000110011019ID1108000866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.