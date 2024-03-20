طفل عمره عامان أمضى ليلة كاملة في الغابة مع الحيوانات.. ما مصيره؟

تمكن طفل يبلغ من العمر عامين من النجاة بعد أن أمضى ليلة كاملة في غابة مع الحيوانات البرية، عندما اختفى أثناء تواجده مع جدته.

وعثر رجال الشرطة على الطفل تحت شجرة وكان مرهقاً وحافي القدمين، مبللًا، وشبه متجمد.



وقال الطفل للشرطة : "كان هناك ذئب كبير. ساقاي تؤلماني".

وكان الطفل يقيم مع جدته بالقرب من تودورا، رومانيا، بينما كانت والدته ووالده يعملان في المملكة المتحدة. وكانا يزوران جيرانهما عندما اختفى بعد ظهر يوم الأحد 17 مارس.

وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت جدته: "بالقرب من تلك النافذة، هناك، على الرصيف. هذا هو المكان الذي كان يلعب فيه. ثم أعدته إلى المنزل"."عندما أحضرته إلى المنزل، اختفى مرة أخرى." وتتبع أولئك الذين يبحثون عن الطفل آثاره بعد أن رصدته كاميرا مراقبة وهو يسير نحو غابة تيودورا بمفرده.

الغابة ضخمة ومليئة بالنباتات والحيوانات وبها الكثير من المنحدرات الشديدة. ساعد ما يقرب من 400 شخص في البحث عن الطفل ، بما في ذلك 180 متطوعًا وكلاب تعقب ومروحيات وطائرة صغيرة بحسب صحيفة ميرور.

وبعد 25 ساعة، تم العثور عليه في نهاية المطاف، ولكن بحلول تلك اللحظة، كان الباحثون قد بحثوا عبر منطقة تمتد لأكثر من 800 كيلومتر مربع. وقد قطع الطفل مسافة تزيد عن 4 كيلومترات، حتى لم يعد قادراً على المشي.