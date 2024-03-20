مدير المنتخب اليمني: 13 محترفاً و34 يوماً من الاستعدادات للقاء منتخب الإمارات

أجرى لاعبو المنتخب اليمني أول تدريب لهم أمس على ملعب الكريكت في أبوظبي بعد وصول البعثة إلى الدولة قادمة من مدينة الخبر السعودية تأهباً لمواجهة منتخبنا الوطني غداً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 26 لاعباً من بينهم 13 محترفاً في دوريات خليجية عدة تمت دعوتهم للانضمام إلى التحضيرات الحالية استعداداً للمشاركة مع المنتخب اليمني في مباراتيه أمام منتخبنا الوطني يومي 21 و26 مارس الحالي.

وأكد عبدالسلام الغرباني، مدير منتخب اليمني أن مباراة الغد أمام المنتخب الإماراتي هي لقاء بين منتخبين شقيقين في إطار التنافس ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا، والرغبة في الوصول إلى النتيجة الإيجابية التي تعزز مشوارهما في هذه التصفيات ضمن المجموعة الثامنة.

وأضاف:" بدأنا التحضير لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام الإمارات من خلال معسكر إعداد استغرق 29 يوماً في صنعاء، ثم معسكر آخر لمدة 5 أيام في مدينة الخبر السعودية، وانضم إلى هذه التحضيرات 13 لاعباً من المحترفين في الدوريات البحرينية والعمانية والعراقية، وحرص الجهاز الفني على تحقيق التجانس المطلوب بين جميع اللاعبين وصولاً إلى الأداء الأفضل في المباراتين".

وأكد مدير المنتخب اليمني ثقته في اللاعبين لإظهار المستوى الفني الجيد أمام منتخب الإمارات صاحب الخبرة الجيدة بوجود مجموعة من لاعبيه الذين يشاركون في أحد أفضل الدوريات على مستوى الوطن العربي، مضيفاً أنهم يعولون كثيراً على الإضافة القوية لمحترفي المنتخب اليمني في الدوريات الخليجية.

وأثنى الغرباني على الاستقبال الجيد من الاتحاد الإماراتي للبعثة في أبوظبي، وقال إن العلاقة بين الاتحادين الإماراتي واليمني لكرة القدم قوية بما يسهم في تحقيق التطور الرياضي الذي يصب في مصلحة كرة القدم بالبلدين الشقيقين.

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