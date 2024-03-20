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ماتت جوعاً وعطشاً .. تترك رضيعتها 10 أيام وحدها في البيت

3/20/2024 9:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حكمت محكمة في ولاية أوهايو الأمريكية بالسجن مدى الحياة على سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، تركت ابنتها البالغة من العمر 16 شهرا بمفردها في المنزل لمدة 10 أيام العام الماضي ما أدى إلى وفاتها جوعاً وعطشاً.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، جاء الحكم على كريستل كانديلاريو، بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط يوم الاثنين بتهمة قتل ابنتها جيلين، وذلك بعد إدانتها بتهمتي القتل العمد وتعريض حياة الأطفال للخطر.

وغادرت كريستل كانديلاريو في رحلة يوم 6 يونيو من العام الماضي وعند عودتها إلى المنزل في 16 يونيو، وجدت ابنتها في حالة إغماء، وطلبت على الفور المساعدة من الشرطة الذين أعلنوا وفاة الطفلة عند وصولهم إلى المكان.

وأرجع التقرير الطبي سبب وفاة الطفلة إلى الجوع والجفاف الشديدين، وكانت الطفلة البالغة من العمر 16 شهراً قد فقدت أكثر من 3 كيلوغرامات عندما عثر عليها ميتة في المنزل.

وفي تحقيق شامل، وجدت شرطة أوهايو أن كانديلاريو كانت في إجازة مدتها 10 أيام ذهبت خلالها إلى ديترويت وبورتوريكو وأنها تركت ابنتها في المنزل بمفردها لنفس الفترة، وتم القبض على كانديلاريو في 17 يونيو واحتجازها بتهمة القتل العمد وجرائم جنائية أخرى ذات صلة.

وبحسب التقارير، كانت كانديلاريو تعاني من الاكتئاب ومشاكل صحية أخرى الأخرى.

وقالت الأم "لقد فقدت طفلتي، أنا مجروحة ولن أبرر ما فعلته، لا أحد يعلم ما الذي مررت به وكم كنت أعاني".

جدير بالذكر أن المتهمة تم فصلها من قبل صاحب العمل بعد القبض عليها في يونيو من العام الماضي، حيث كانت تعمل في مدرسة كليفلاند الابتدائية.


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