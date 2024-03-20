إماراتي يفوز بمليون دولار من سوق دبي الحرة

فاز مواطن إماراتي وآخر هندي بمليون دولار في السحب الأخير لـ"مليونير الألفية" و"أروع المفاجآت"، الذي نظمته سوق دبي الحرة في الكونكورس A بمطار دبي الدولي اليوم الأربعاء.



وفاز محمد الشحي، مواطن، بمبلغ مليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 454 بتذكرة رقم 2637، التي اشتراها عبر الإنترنت في 10 مارس. وهو المواطن الإماراتي الرابع عشر الذي يفوز بمليون دولار في عرض مليونير الألفية منذ إطلاقه عام 1999.

وينضم إلى الشحي بصفته مليونيرا، محمد جمال علمي، هندي مقيم في دبي ويحمل الجنسية الأميركية، تم الإعلان عن فوزه بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 453 برقم التذكرة 0121، والتي اشتراها في 27 فبراير في طريقه إلى مدريد في إسبانيا.

وعلمي هو المواطن الهندي رقم 226 الذي يفوز بمليون دولار في حملة مليونير الألفية الترويجية، حيث يعد المواطنون الهنود أكبر مشترين للتذاكر. وبعد سحب مليونير الألفية، تم تقديم عرض تقديمي للفائز السابق بسلسلة مليونير الألفية 452.

فاز سونيل نيار، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 60 عاماً ويقيم في أبوظبي منذ 39 عاماً، بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 452 بتذكرة رقم 0971، التي اشتراها عبر الإنترنت في 21 فبراير. ويعمل نيار كمستشار أول لشركة تأمين ويشارك في الترويج لسوق دبي الحرة لمدة 15 عاما.

بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب أروع المفاجآت على سيارتين فاخرتين ودراجتين ناريتين. وفاز نديم حسون، وهو مواطن بيلاروسي مقيم في دبي، بسيارة BMW 740i برقم التذكرة 1414، التي اشتراها في 2 مارس من شباك أروع المفاجآت خلال بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

في الوقت نفسه، فاز أيوب علي أحمد البستكي، مواطن إماراتي يبلغ من العمر 59 عاماً مقيم في دبي، بسيارة مرسيدس بنز S500 بالتذكرة رقم 0209 في سلسلة أروع المفاجآت، والتي اشتراها في 6 مارس وهو في طريقه إلى لندن في المملكة المتحدة. والبستكي مشارك منتظم في الترويج لسوق دبي الحرة منذ أكثر من 20 عامًا، وهو أب لطفلين ويعمل مهندسا في طيران الإمارات.

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