مؤسسة دي بي ورلد الخيرية تقدم أكثر من 360 ألف وجبة إفطار للعمال خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، الذراع الخيري لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن تعاونها مع جمعية دبي الخيرية لتوزيع 12,000 وجبة إفطار يومياً على العاملين في مجتمع المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" خلال شهر رمضان المبارك.

وتجسد الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، التي تأسست في مارس 2022، جوهر التسامح والرحمة وتسلط الضوء على الانسجام بين الثقافات والمعتقدات المتنوّعة في مجتمع دولة الإمارات حيث يمثل التعايش قيمة أساسية ويقوم على الاحترام المتبادل والتكامل والحماية لجميع أفراده، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية.

وقامت الإدارة العليا لمجموعة موانئ دبي العالمية وجمعية دبي الخيرية بزيارة إحدى خيام الإفطار الثلاث المخصصة في جافزا أمس في مبادرة للتواصل مع المتطوعين وأفراد المجتمع قبل تناول وجبة الإفطار . ويتم تنفيذ الحملة حالياً والتي تشمل تقديم 360 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وضم الوفد ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، وعبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي والمدير العام "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ونبيل قائد، عضو مجلس ، عضو مجلس إدارة مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية ونائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي"، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية: "تعكس هذه المبادرة قيم التعايش الأساسية في الثقافة الإماراتية. ويعود إطلاق المبادرة في شهر رمضان المبارك إلى أجواء التقارب والتراحم والتضامن خلال هذا الشهر الكريم، ويؤكد النسيج الاجتماعي المتميّز لدولة الإمارات وتنوعها الثقافي".



من جانبه، قال أحمد إبراهيم السويدي، الرئيس التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "يسعدنا أن نتشارك مع مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية في هذه المبادرة. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجية (دبي الخيرية) وقيمها المؤسسية، وحرصها على توسيع شراكاتها، وتفعيل العمل الخيري، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني مع مختلف فئات المجتمع. وفقاً للنهج الإنساني الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء الإنساني".

وأضاف عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي": " يمثل شهر رمضان المبارك فضائل كثيرة وقيماً غالية مثل الرحمة والكرم، وتجسّد هذه المبادرة من مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية هذه الفضائل، ونؤمن ايماناً راسخاً بأن مثل هذه المبادرات تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الروابط المتينة بين الثقافات والجنسيات المتنوّعة".

وتعيش على أرض دولة الإمارات جاليات من أكثر من 200 جنسية، حيث يتبلور جوهر رسالة هذه المبادرة ويصبح أكثر وضوحاً وتأثيراً، وتسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على الوحدة وسط نسيج اجتماعي متنوّع وغني يميّز إمارة دبي ودولة الإمارات. وتتعاون مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتسخير الموارد والخبرات والشبكات لمواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الأفراد والمجتمعات.

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