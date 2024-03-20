رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار يعلن استقالته من منصبه

أعلن ليو فارادكار الأربعاء تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك بأسباب سياسية وشخصية.

وقال فارادكار بتأثر للصحافيين في دبلن "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".

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