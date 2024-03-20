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كريم بنزيما يرحب بالمشاركة في أولمبياد باريس

3/20/2024 9:17:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب النجم كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مع منتخب فرنسا.

وقال كريم بنزيما ردًا على سؤال طرحته صحفية "ليكيب" الفرنسية، عن إمكانية مشاركته في الأولمبياد: "لم لا؟ بالطبع سأود المشاركة مع منتخب فرنسا، يمكن أن يكون حدثًا عظيمًا".

وكان كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية 2022، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا، عقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر، والتي لم يشارك فيها اللاعب بسبب الإصابة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويحق لمدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي تييري هنري، استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، في قائمته المكونة من 18 لاعبًا لخوض الأولمبياد.

ويلعب بنزيما منذ بداية الموسم الجاري مع نادي الاتحاد السعودي، وسجل 12 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بجميع المسابقات.

ويعاني بنزيما حاليًا من إصابة في الظهر، أبعدته عن آخر 5 مباريات لفريقه، ضد الهلال (3 مباريات) والأخدود والفتح.

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