باسم درب الحرية : اطلاق اغنية جديدة للفنانة سيرين مازن من كلمات الكاتبة ميرنا خاروفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / اعلن في بيت لحم عن اطلاق اغنية جديدة للفنانة الفلسطينية الشابة سرين مازن والتي تتحدث عن الواقع الفلسطيني في زمن الحرب.

وتوثق كلمات الاغنية التي كتبت كلماتها الكاتبة البيتجالية

ميرنا خاروفة ولحنها نادر مكركر و وزعها ونفذ هندسة صوت فيها محمد جالودي واقع قطاع غزة والالم الذي يعيشه بفعل الحرب المستمرة منذ السابع من اكتوبر وحتى ما قبله بشكل خاص والمعاناة الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي.

وتؤكد كلمات الاغنية على توجيه صرخات الم عما يعانيه قطاع غزة جراء القتل والعدم والدمار الذي اصابها بفعل العدوان الاسرائيلي وبالرغم من ذلك يبقى حلم الحرية والنضال.

وقالت الكاتبة ميرنا خاروفة ان الاغنية تمثل صرخة للعالم اجمع بضرورة العمل على حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة مشددة على ان الكتابة والغناء والفن هي ادوات لايصال الصوت الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي تتعرض لها القضية الوطنية.

وعبرت خاروفة عن املها ان تساهم الاغنية في رفع صوت ومعاناة شعبنا الى العالم العربي ليقف لجانب ابناء الشعب الفلسطيني موضحة ان كلمات الاغنية تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته.

كما تخطى الاغنية العالم اجمع بضرورة انهاء الحرب والدمار والقتل والحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطين.

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