Wednesday, 20 March 2024 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "منذ بداية العام تم تدمير 4 دبابات "أبرامز" أمريكية و5 دبابات "ليوبارد" ألمانية، و27 مدرعة "برادلي" أمريكية، و6 راجمات صواريخ HIMARS أمريكية، و11 منصة صواريخ للدفاع الجوي بينها 5 منصات "باتريوت" أمريكية".

وتابع: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية البشرية منذ بداية العام أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف سلاح، وهذا أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من أرقام نفس الفترة من العام الماضي".
ولفت شويغو إلى حالات الفرار الكبيرة التي تشهدها القوات الأوكرانية بعد خسائرها الفادحة في الميدان.
كما كشف عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ Vampire ومروحية Mi-8".

روسيا اليوم

MENAFN20032024000208011052ID1108000609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث