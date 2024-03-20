شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "منذ بداية العام تم تدمير 4 دبابات "أبرامز" أمريكية و5 دبابات "ليوبارد" ألمانية، و27 مدرعة "برادلي" أمريكية، و6 راجمات صواريخ HIMARS أمريكية، و11 منصة صواريخ للدفاع الجوي بينها 5 منصات "باتريوت" أمريكية".
وتابع: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية البشرية منذ بداية العام أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف سلاح، وهذا أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من أرقام نفس الفترة من العام الماضي".
ولفت شويغو إلى حالات الفرار الكبيرة التي تشهدها القوات الأوكرانية بعد خسائرها الفادحة في الميدان.
كما كشف عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ Vampire ومروحية Mi-8".
روسيا اليوم
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