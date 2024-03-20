شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "منذ بداية العام تم تدمير 4 دبابات "أبرامز" أمريكية و5 دبابات "ليوبارد" ألمانية، و27 مدرعة "برادلي" أمريكية، و6 راجمات صواريخ HIMARS أمريكية، و11 منصة صواريخ للدفاع الجوي بينها 5 منصات "باتريوت" أمريكية".

وتابع: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية البشرية منذ بداية العام أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف سلاح، وهذا أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من أرقام نفس الفترة من العام الماضي".

ولفت شويغو إلى حالات الفرار الكبيرة التي تشهدها القوات الأوكرانية بعد خسائرها الفادحة في الميدان.

كما كشف عن حجم خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولاتها اختراق المناطق الحدودية الروسية في مقاطعتي بيلغورد وكورسك غربي روسيا، قائلا: "تم صد جميع هجمات العدو بنجاح وخلال 8 أيام من الاشتباكات بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 3.5 ألف عسكري و23 دبابة و34 عربة مدرعة بينها 11 "برادلي" و5 راجمات صواريخ Vampire ومروحية Mi-8".

روسيا اليوم