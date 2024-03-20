الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "يا أيتها النفسُ المُطمئنة ارجعي الى ربك راضيةً مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"
آل بدران وأنسباؤهم وأقرباؤهم، ينعون ببالغ الحزن والأسى الفاضلة ، ربيعة محمد بدران شقيقة كل من المرحوم أسامة والمرحوم مضر وعدنان وملك وبديعة وهناء.
والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠
وسوف يتم الدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران بعد الصلاة عليها في مسجد المقبرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١
تقبل التعازي في جمعية آل النبر للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون
MENAFN20032024000208011052ID1108000608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.