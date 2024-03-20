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الفاضلة ربيعة محمد بدران في ذمة الله

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "يا أيتها النفسُ المُطمئنة ارجعي الى ربك راضيةً مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي"
آل بدران وأنسباؤهم وأقرباؤهم، ينعون ببالغ الحزن والأسى الفاضلة ، ربيعة محمد بدران شقيقة كل من المرحوم أسامة والمرحوم مضر وعدنان وملك وبديعة وهناء.
والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٠
وسوف يتم الدفن في مقبرة العائلة في أم الحيران بعد الصلاة عليها في مسجد المقبرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١
تقبل التعازي في جمعية آل النبر للرجال والنساء يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون













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