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الهلال الأحمر الفلسطيني: اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدًا بمستشفى الأمل

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة "اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدا في مستشفى الأمل لتعذر دفنهم في المقابر".


واضاف :" نحذر من وقوع عدد كبير من الضحايا إذا نفذت إسرائيل عملية في رفح".


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