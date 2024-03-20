الهلال الأحمر الفلسطيني: اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدًا بمستشفى الأمل

الهلال الأحمر الفلسطيني: اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدًا بمستشفى الأمل
التاريخ
3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة "اضطررنا لدفن جثامين 36 شهيدا في مستشفى الأمل لتعذر دفنهم في المقابر".
واضاف :" نحذر من وقوع عدد كبير من الضحايا إذا نفذت إسرائيل عملية في رفح".
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