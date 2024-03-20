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البيئة النيابية تؤكد ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
وتحدث رئيس اللجنة النائب علي سليمان الغزاوي، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، حول ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة، قائلًا إن الوزارة شريك رئيس في إنتاج الطاقة، والمحافظة على البيئة، واستخدام طاقة نظيفة، وتقليل من التلوث البيئي.
وأكد ضرورة استيعاب الطاقة الفائضة وتصريفها بشكل أفضل، خصوصا المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
من جهتهم، أكد النواب الحضور: مروة الصعوب، ريما العموش، فليحة الخضير، أهمية توسعة مجالات استكشاف النفط والغاز في المملكة.
من جانبه، أكد الخرابشة حول أهمية الطاقة المتجددة، موضحًا أن الأردن من الدول المتقدمة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وقال إن فاتورة الطاقة تشكل عبئا كبيرا، مشددًا على أهمية التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية، وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية، ودراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.
وأوضح الخرابشة أنه سيتم التركيز على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.













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