​جيش الاحتلال يدعي اغتيال 4 مسؤولين من حماس في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ادّعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنهما اغتالا 4 مسؤولين في لجنة الطوارئ التابعة لحركة حماس في رفح.
وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني بتصريحات اليوم من وقوع عدد كبير من الضحايا إذا نفذت إسرائيل عملية في رفح.
فيما أعربت العديد من الدول عن قلقها من اقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو خطة لعملية برية في رفح .
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