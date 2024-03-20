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​جيش الاحتلال يدعي اغتيال 4 مسؤولين من حماس في رفح

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ادّعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنهما اغتالا 4 مسؤولين في لجنة الطوارئ التابعة لحركة حماس في رفح.

وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني بتصريحات اليوم من وقوع عدد كبير من الضحايا إذا نفذت إسرائيل عملية في رفح.

فيما أعربت العديد من الدول عن قلقها من اقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو خطة لعملية برية في رفح .

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