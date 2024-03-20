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الإفراج عن داني ألفيس

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن قضية الاعتداء المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.
وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.
وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

ملاعب

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