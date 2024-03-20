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بحث التعاون بين غرفة تجارة العقبة وسفارة جنوب أفريقيا

3/20/2024 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، وسفيرة جنوب أفريقيا في المملكة "تسيلاني موكوينا" والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، واستضافة رجال أعمال ومستثمرين بين الجانبين.


وأكد الكباريتي عمق العلاقات بين الأردن وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، مقدما إيجازا شاملا عن الحوافز والمزايا الاستثمارية وأهمية موقع العقبة تجاريا وجغرافيا بالمنطقة، إضافة إلى ارتباط المملكة باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم، ما يؤهل العقبة لتكون مركزا إقليميا استثماريا ولوجستيا مهما للشركات والمستثمرين.


وناقش الجانبان، إمكانية استضافة رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالتجارة من جنوب أفريقيا لاطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، والعمل على توفير كافة التسهيلات الاقتصادية للتجار والشركات المهتمة من جنوب افريقيا بالاستثمار في العقبة.


من جانبها، أشادت موكوينا بالبيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة، التي تعد أكثر أمناً واستقرارا بالمنطقة، إضافة إلى كونها منطقة جذب سياحي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط .


ولفتت السفيرة إلى الفرص الاستثمارية في جنوب أفريقيا والمتمثلة في الصناعات المتطورة والذكية والطاقة البديلة والسيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمعدات الزراعية وأنظمة الريّ الحديثة.

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