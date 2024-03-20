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نيمار يزف بشرى سارة لجماهير الهلال

3/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زف البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشرى سارة لجماهير ناديه الهلال السعودي، بشأن عودته للملاعب من جديد.
وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.
لكنه خاض 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال توقف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونشر نيمار صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ظهر خلالها وهو يؤدي التمارين الرياضية بحماس.
وغادر نيمار من جديد إلى البرازيل؛ لاستكمال البرنامج العلاجي التأهيلي الخاص به تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي لفريقه، ومنتخب بلاده.
من جانبه قال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي من قبل، إن نيمار يتعافى بشكل جيد بعد إصابته الخطيرة في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
وأوضح لاسمار أن نيمار يتطور "بشكل جيد للغاية" من تمزق الرباط الصليبي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى، رغم أن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الجاري.

ملاعب

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