أكبر قلب.. أنغام تشارك في حملة لإنقاذ الأطفال وتناشد بالتبرع

وروجت أنغام للحملة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة جمهورها ومتابعيها التبرع لصالح المؤسسة: "أكبر قلب اللي بنتعلم منه كتير. متعلق على أصغر فرصة إنه يعيش.. كل جنيه تتبرع به فرصة تنقذ قلوب أطفال كثير".

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