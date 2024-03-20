Wednesday, 20 March 2024 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكبر قلب.. أنغام تشارك في حملة لإنقاذ الأطفال وتناشد بالتبرع

3/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - للعام الثاني على التوالي، تشارك النجمة المصرية أنغام في دعم حملة خيرية لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، لعلاج الأطفال ممن يعانون من أمراض القلب، بالمجان، بعد أغنية "شبر ونص" التي شاركت فيها مواطنها محمود العسيلي، العام الماضي.
وتحت عنوان "أكبر قلب"، قدمت أنغام أغنية تلامس القلوب، مناشدة من خلالها الجميع بالتبرع لإنقاذ الأطفال مرضى القلب.

وروجت أنغام للحملة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة جمهورها ومتابعيها التبرع لصالح المؤسسة: "أكبر قلب اللي بنتعلم منه كتير. متعلق على أصغر فرصة إنه يعيش.. كل جنيه تتبرع به فرصة تنقذ قلوب أطفال كثير".


24

MENAFN20032024000208011052ID1108000295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث