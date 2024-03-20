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حمادة هلال وأحمد فهمي يقعان بفخ 'رامز جاب من الآخر'

3/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استضاف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامجه "رامز جاب من الاَخر"، نجم فرقة واما الغنائية أحمد فهمي والفنان حمادة هلال، وقال جلال عن النجمين المصريين في مقدمة برنامجه: أنا النهاردة هحط النار جنب البنزين، واحد عامل فيها برنس الأشباح وبيحضر العفاريت، و واحد مستحلي نفسه وقال أنا حسين فهمي".
سخر الفنان رامز جلال من مواطنيه حمادة هلال وأحمد فهمي بعد وقوعهما ضحية برنامجه، إذ دخلا في الغرفة السوداء ضمن تحديات الحلقة، حيث فوجئ الثنائي بلقائهما مع بعضهما.


ووجه لهما رامز جلال عدة اسئلة لكنهما لم يجيباه، فأدخل عليهما الكلب الأسود الشرس، وحاول الثنائي تمالك نفسيهما ومواجهة الكلب، لكن أحمد فهمي بدا خائفا منه، فيما كانت هناك لقطة مثيرة للدهشة، إذ وقف حمادة هلال أمام الكلب محدقاً عينيه فيه، حتى علق رامز جلال ساخراً "المداح يقرأ تعويذة على الكلب، الذي يقوم بالهجوم عليه".

ثم بعد ذلك السقوط في المياه، وهجوم النعام عليهما، وفي نهاية الحلقة قام حمادة هلال وأحمد فهمي بغناء أشهر الأغاني لهما.


وتقوم فكرة برنامج جلال الجديد على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلافات أو منافسة، يدخلان في مجموعة من الألعاب والتحديات بعد أن يغدر بهما رامز جلال.

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